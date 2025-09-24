Đề xuất mới về phó chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố sau sáp nhập

TPO - Đối với thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị cấp tỉnh có không quá 4 phó chủ tịch HĐND; với thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Số lượng phó chủ tịch HĐND sau sáp nhập thế nào?

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp.

Toàn cảnh một kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội.

Về số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, căn cứ kết luận 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự thảo nghị quyết quy định: Thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị cấp tỉnh có không quá 4 phó chủ tịch HĐND.

Đối với thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Tương tự với tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 2 phó chủ tịch HĐND.

Dự thảo nêu rõ, trường hợp bố trí chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Tối đa không quá 4 phó trưởng ban

Về số lượng phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, theo dự thảo nghị quyết, với các tỉnh, thành hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 phó trưởng ban. Các tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 phó trưởng ban.

Với Ban Dân tộc, nếu được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập, có không quá 4 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập, có không quá 3 phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 1 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập, có không quá 2 phó trưởng ban.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, mỗi ban có không quá 2 phó trưởng ban. Trường hợp bố trí trưởng ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, số lượng phó trưởng ban giảm tương ứng 1 người.

Dự thảo cũng quy định, mỗi ban có không quá 1 ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Với Hà Nội, số lượng phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban và ủy viên các ban của HĐND thành phố là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách sẽ thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Đối với số lượng phó chủ tịch HĐND cấp xã, dự thảo quy định là 1 người; mỗi ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 phó trưởng ban.