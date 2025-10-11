Đề xuất làm rõ cách tính nghĩa vụ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội

TPO - HoREA cho rằng, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100 còn một số điểm chưa hợp lý và chưa thống nhất với pháp luật hiện hành trong việc xác định nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội.

Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) tiếp tục có văn bản góp ý “dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, rất hoan nghênh Bộ Xây dựng ngày 10/10 vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100, nâng tiêu chí điều kiện về thu nhập phù hợp với thực tiễn hơn để được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên mức không quá 20 triệu đồng/cá nhân, không quá 40 triệu đồng/vợ-chồng và không quá 30 triệu đồng đối với cá nhân được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Theo ông Châu, đây là điều chỉnh hợp lý, phản ánh đúng thực tiễn thu nhập hiện nay, góp phần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách.

HoREA đề xuất làm rõ cách tính nghĩa vụ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, về nội dung xác định nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại, HoREA cho rằng dự thảo còn một số điểm chưa hợp lý và chưa thống nhất với pháp luật hiện hành.

Cụ thể, quy định số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội được xác định bao gồm tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án không chính xác.

Theo HoREA, khoản tiền chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở 20% không bao gồm tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án, nên cần bỏ toàn bộ nội dung này để bảo đảm tính logic và chính xác.

Hiệp hội thống nhất với hướng tính “số tiền tương đương chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng 20% tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án”, song lưu ý rằng hiện nay pháp luật về xây dựng chưa có quy định riêng về suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, HoREA đề nghị sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Xây dựng cần công bố suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật riêng để có căn cứ pháp lý thống nhất khi xác định giá trị quỹ đất 20%.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung rõ cách tính trong các trường hợp đặc biệt, như dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, hoặc dự án được lựa chọn thông qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, để tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì số tiền mà chủ đầu tư phải nộp tương đương giá trị quỹ đất ở 20% đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội được tính bằng 2% giá trúng đấu giá, đấu thầu.