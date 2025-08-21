Đề xuất 'lái' TPHCM quay về với thiên nhiên

TPO - Ngoài “bám sông, hướng biển” đã nêu trong dự thảo văn kiện, các đại biểu đề xuất bổ sung nội hàm “tựa núi, giữ rừng”, phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị theo hướng “làng trong phố”, “phố trong làng” và quay về với thiên nhiên để phát triển du lịch.

Chiều 20/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban thường vụ các tổ chức chính trị – xã hội thành phố về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nêu ý kiến về vấn đề tái cấu trúc không gian phát triển của TPHCM sau sáp nhập, anh Nguyễn Đăng Khoa – Phó bí thư Thành Đoàn TPHCM – bày tỏ tâm đắc với yếu tố “bám sông, hướng biển” đã nêu trong dự thảo văn kiện, đồng thời đề xuất bổ sung hai nội hàm nữa là “tựa núi, giữ rừng”.

Anh Nguyễn Đăng Khoa trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo anh Khoa, TPHCM mới có núi Dinh, núi Thị Vải, Minh Đạm và đây là những căn cứ cách mạng truyền thống. Theo đó, “tựa núi” nghĩa là bám vào truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của cả 3 khu vực. Với nội hàm “giữ rừng”, anh Khoa cho biết thành phố có rừng phòng hộ Núi Cậu, có Rừng Sác Cần Giờ, có rừng quốc gia Bình Châu. Do vậy, “giữ rừng” tức là đảm bảo cho kinh tế bền vững của thành phố khi vừa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, yếu tố “bám sông” tức là thành phố tăng cường kinh tế lưu thông và phát triển hành lang lưu vực sông Sài Gòn; trong khi “hướng biển” đề cập việc thành phố đang phát triển hệ thống cảng biển để hội nhập quốc tế.

Thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp liên quan vấn đề quy hoạch vùng, ông Đỗ Ngọc Huy – Phó chủ tịch Hội Nông dân TPHCM – cho rằng, hiện nay TPHCM mới có tiềm lực, vị thế khá lớn trong quy hoạch. Theo ông, nhóm nhiệm vụ này cũng nêu việc phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị theo hướng “làng trong phố”, “phố trong làng”.

“Vì vậy, tôi đề nghị nghị quyết cần nêu rõ hơn vấn đề quy hoạch vùng nông thôn theo hướng thông minh, xanh. Cùng với đó là quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp – dịch vụ trên địa bàn nông thôn”, ông Huy góp ý.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc chủ trì lắng nghe, trao đổi cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, qua tham dự Đại hội Đảng bộ các địa phương cấp xã trên địa bàn TPHCM mới, ông nhận thấy nhiều địa phương đã đề xuất phát triển vùng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông thôn nâng cao gắn với “làng trong phố”. Chẳng hạn xã Tân Vĩnh Lộc có định hướng phát triển du lịch “một buổi”, “một ngày” vào chuỗi du lịch của toàn thành phố.

“Điều này đặt ra vấn đề Hội Nông dân có thể phối hợp với một vài trường để thí điểm hoạt động giáo dục trải nghiệm, nông nghiệp nuôi trồng để hướng đến ý thức trân trọng lao động và trở về nền tảng nông thôn – bệ đỡ của tất cả bệ đỡ trong cuộc sống nông thôn”, ông Lộc gợi ý và cho rằng làm du lịch sinh thái với mô hình nông thôn kiểu mẫu phát triển như vậy thì cần đầu tư cây trồng, vật nuôi cho thật tốt nhằm tạo nên những cách thức du lịch trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách.

Ông Lộc cũng cho hay, ông được lắng nghe một số ý kiến của các nguyên lãnh đạo địa phương ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ rừng. Việc này cũng chính là giúp chúng ta nâng cao các chỉ số, tiêu chí phục vụ việc làm hồ sơ để được công nhận chứng chỉ carbon và đến năm 2045 có thể đạt chuẩn net zero trong phát triển của TPHCM.

Bà Trịnh Thị Thanh nêu ý kiến.

Kẹt xe gây cản trở du lịch

Cũng với góc nhìn trên về phát triển ngành du lịch thành phố, bà Trịnh Thị Thanh – Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM – cho biết, xu hướng của người dân, du khách hiện nay là muốn quay về với thiên nhiên. Do đó, bà cho rằng ngành du lịch thành phố cần đầu tư chiến lược mở rộng du lịch cộng đồng, du lịch gắn kết thiên nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời mở rộng phát triển các làng du lịch.

Bên cạnh đó, bà Thanh kiến nghị thành phố cần đề xuất mạnh mẽ với Trung ương để đầu tư nhiều hơn nữa cho hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi các khu vực của thành phố và các tỉnh trong khu vực phía Nam. “Thành phố mình kẹt xe rất nan giải, không chỉ trong nội thành mà cả các khu cửa ngõ đi về các khu vực. Đi lại rất tốn thời gian và điều này sẽ gây bất tiện lớn cho người dân cũng như gây cản trở cho việc phát triển du lịch”, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM nêu.