Đề xuất danh sách 10 ‘Công dân Thủ đô ưu tú’ năm 2025

Danh sách 10 cá nhân dự kiến đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 bao gồm:

1. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính (SN 1949), Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Chính đã làm chủ nhiệm nhiều đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Quy hoạch chung Côn Đảo; Vũng Tàu; Thái Nguyên; Đà Nẵng...

Ông tham gia xây dựng đề án mở rộng ranh giới Thủ đô (năm 2008); điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2020 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ông cũng tham gia góp ý, phản biện nhiều dự án luật, chương trình, kế hoạch, đồ án quy hoạch liên quan đến Thủ đô.

Ông Chính đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

2. PGS.TS. Bác sĩ, TTND Nguyễn Kim Nữ Hiếu (SN 1942), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Từ năm 1965 đến 1972, bà Hiếu đã tham gia chiến đấu, điều trị thương bị tại chiến trường Quảng Trị.

Khi trở lại Viện Quân y 108 công tác, bà giữ chức vụ Phó Giám đốc. Bà Hiếu cùng đồng nghiệp có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt về sốt rét và lỵ trực khuẩn và viêm gan.

Ngoài ra, bà còn trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án cho nhiều học viên và tham gia nhiều chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước.



Bà Hiếu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”...



3. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa (SN 1946), Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Năm 1993, sau khi nghỉ hưu, ông Hòa đã sáng lập và xây dựng Trường tư thục THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sau 31 năm thành lập (1993-2024), trường đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô hệ thống giáo dục. Tập thể trường 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2019, 2023); năm 2006 được công nhận Trường chuẩn quốc gia.

Cá nhân ông Hòa đã trực tiếp và cùng cộng sự viết nhiều sách về công tác giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ông Hòa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024

4. GS.TS. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính (SN 1941), thành viên Hội đồng Kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Mátxcơva, năm 1977, ông Kính trở về nước. Ông trực tiếp tham mưu, tư vấn trùng tu các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử tại Hà Nội như: Công trình trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội, dự án bảo tồn Di tích đình Tây Đằng ở Ba Vì, chùa Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…

Ngoài ra, ông Kính cũng đã trực tiếp viết sách, tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu cho nhiều thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

Ông Kính đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Thủ tướng Ba Lan trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ của Ba Lan; năm 2024 được nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội”.

5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Từ năm 19993- 1997, ông Lập tham gia luyện tập và thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Từ năm 2004 đến 2014, ông giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nữ quốc gia và cùng đội tuyển giành được những thành tích nổi bật.

Sau ASIAD năm 2014, ông Lập về làm Trưởng bộ môn Cầu mây Hà Nội. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen.

6. GS.TSKH. Viện sĩ Trần Đình Long (SN 1941)

Ông Long đã có nhiều công trình mang tính thực tiễn, ứng dụng cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam như: Lai tạo thành công 26 giống cây trồng mới, trong đó có 10 giống đậu tương, 6 giống lạc mới và 4 giống đậu xanh được công nhận là giống quốc gia.

Ngoài nghiên cứu khoa học, ông đã dành nhiều tâm huyết, thời gian để viết sách khoa học. Ông Long đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; nhiều lần được các bộ, ban, ngành trung ương tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương.

7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (SN 1943)

Ông Ninh đã sáng tác hơn 500 ca khúc âm nhạc mang bản sắc riêng được khán giả yêu thích. Ngoài ra, ông còn viết tác phẩm khí nhạc, nhạc múa, tham gia giảng dạy, sáng tác, dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật âm nhạc.

Sau đó, ông chuyển công tác về Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) giữ chức vụ Phó Giám đốc. Ông Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực cho lĩnh vực văn hóa - văn nghệ của Thủ đô.

Ông Ninh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều giải thưởng, bằng khen khác.

8. Ông Lưu Hoàng Phương (SN 1989), Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty cổ phần FECON.

Là Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công của Công ty cổ phần FECON, ông Phương đã đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật giúp tối ưu hóa thi công, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Từ năm 2023 đến nay, ông phụ trách công tác lập biện pháp thi công, giám sát vận hành đào hầm bằng máy khoan TBM cho Dự án Metro Line 3 - Hà Nội. Ông đã đề xuất nhiều giải pháp thi công tối ưu, giúp bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng công trình.

Ông Phương đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng Sáng kiến Thủ đô.

9. Thượng tá Đặng Việt Quảng (SN 1975), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội

Trong công tác, ông Quảng luôn chủ động, mưu trí, sáng tạo bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn, gây xôn xao dư luận.

Nhiều năm liên tục ông Quảng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; 3 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen.

10. Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1964), Hội Mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội.

Ông Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn giá trị ngành nghề mây tre đan truyền thống và đã tạo ra nhiều tác phẩm sản phẩm độc đáo. Đặc biệt, ông đã nghiên cứu kết hợp giữa mây, tre, giang với các chất liệu sắt, gốm và sơn mài để tạo nên nhiều tác phẩm mới, độc đáo và tinh xảo.

Các sản phẩm mây tre đan của ông đã đạt nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước.

Ông Tĩnh đã được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen năm 2015, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) tặng Bằng khen năm 2022.