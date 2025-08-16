Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Để hàn gắn một ngàn vết thương

H.A

SVO - Có những bài viết tuy ngắn gọn nhưng lại hàm chứa nhiều thông tin quý giá. Bạn đọc thử bài viết dưới đây nhé!

Một cặp đôi nọ cùng nhau tới gặp chuyên gia tư vấn tình cảm để xin lời khuyên, vì họ không chắc liệu có thể giữ được mối quan hệ của mình nữa không.

Ngay khi vừa ngồi xuống, cả hai người cùng bắt đầu nói, không ai nhường ai. Tất cả những lời họ tuôn ra đều là những câu chỉ trích, phê phán, chê bai đối phương. Tuy nhiên, nhà tư vấn vẫn im lặng, để họ nói.

Cuối cùng, khi cặp đôi kia tạm ngừng lại – phần vì họ nói nhiều quá phát mệt, phần vì hai người cùng nói nên chẳng ai nghe được ai, thì nhà tư vấn mới gợi ý rằng họ nên bắt đầu nói với nhau về tất cả những điều tốt đẹp mà họ nhìn thấy ở nhau.

Trái với lúc mới bước vào, giờ đây, cả hai người đều hoàn toàn im lặng.

Thấy vậy, nhà tư vấn đưa cho mỗi người một tờ giấy và một cái bút, rồi bảo rằng, nếu họ thấy nói ra là quá khó, thì hãy viết: ít nhất, hãy viết ra một hai điều gì đó đáng khen ở đối phương. Chẳng lẽ họ ở bên nhau đã lâu mà không thấy người kia có bất kỳ điều gì tích cực sao?

Cả hai người lại ngồi im, không ai viết. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy với vẻ mặt vừa khó chịu, vừa khó hiểu.

Họ ngồi như thế một lúc. Rồi nhà tư vấn đề nghị người đàn ông hãy bắt đầu viết trước. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu viết gì đó.

Lập tức, người phụ nữ cũng bắt đầu viết, không để nhà tư vấn phải giục. Khi họ bắt đầu viết, thì dường như có điều gì đó đã được “kích hoạt”, họ viết hết dòng này đến dòng khác chứ không chỉ là một hai điều như nhà tư vấn đã cố gắng động viên lúc nãy. Họ viết nhanh, viết nhiều, có vẻ chẳng gặp khó khăn gì.

Một lúc sau, họ cũng viết xong.

Cả hai lại im lặng. Nhưng nét mặt họ đã dịu đi rất nhiều, không còn căng thẳng như lúc ban đầu.

Người phụ nữ đẩy tờ giấy của mình về phía nhà tư vấn đang ngồi quan sát. Nhưng ông đẩy lại phía cô, ra hiệu rằng cô hãy đưa nó cho chồng mình.

Người phụ nữ hơi do dự một chút, rồi đẩy tờ giấy ra giữa bàn. Người đàn ông cầm lấy nó, và cũng đẩy tờ giấy mình viết về phía người vợ. Hai người bắt đầu đọc.

Nhà tư vấn vẫn chỉ ngồi quan sát…

Chỉ một chút sau, một giọt nước mắt đã lăn xuống má người phụ nữ. Cô đọc tiếp, và nước mắt rơi không ngừng. Rồi cô gấp nhỏ tờ giấy lại, giữ chặt nó trong tay, như một cách thể hiện rằng cô trân trọng và cũng rất bất ngờ trước những điều tốt đẹp mà chồng cô đã viết về cô. Tương tự, người đàn ông vừa chăm chú đọc tờ giấy, vừa thỉnh thoảng chấm tay lên mắt. Gương mặt anh ta giãn ra, rồi hơi đỏ lên vì xúc động.

Không khí trong căn phòng đã hoàn toàn thay đổi. Không ai còn cần nói thêm lời nào nữa.

Khi ra về, cặp đôi đó đã nắm tay nhau.

Vậy là, những lời khen ngợi, những suy nghĩ tốt đẹp về đối phương đã có thể hàn gắn một ngàn vết thương.

Nhiều khi, một mối quan hệ có thể được gìn giữ, được cải thiện, chỉ bằng cách đơn giản như vậy thôi.

H.A
