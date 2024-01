Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Hồ Tuấn Anh

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng với dự án “Kỹ thuật quang điện tiềm năng cho các ứng dụng internet of thing sử dụng pin mặt trời” tại cuộc thi Olympic IoT Quốc tế 2023 tại Indonesia

- Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc (KIYO-4i) 2023 với đề tài “Synthesizing iron(III) oixide for application of drug delivery and themrmotherapy in cancer treatment” (Tổng hợp sắt (III) oixide ứng dụng dẫn thuốc và nhiệt trị liệu trong điều trị ung thư).

- Giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 – 2024 (dự án được lựa chọn tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia)…

- Được tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn với thành tích giành giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2022-2023.