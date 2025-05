'Dễ chiều' nàng như trang sức DOJI

Một đôi hoa tai lấp lánh, một chiếc nhẫn kiêu sa hay một sợi dây chuyền tinh tế – tất cả đều phản chiếu phong cách, gu thẩm mỹ và phong thái của chủ nhân. Nàng yêu sự sang trọng, chuộng nét thanh lịch hay thích phá cách? Dù nàng lựa chọn phong cách nào, những bộ sưu tập trang sức đa dạng, tinh xảo và tràn đầy cảm hứng của DOJI đều có thể “chiều nàng” đúng điệu.

TrenD - Một trong những dòng trang sức “đình đám” vừa ra mắt của DOJI, với thông điệp “Tôn vinh xu hướng đa phong cách”, đã mở ra một thế giới thời trang không giới hạn, nơi các quý cô dám thử nghiệm, dám khác biệt và thỏa sức nhập “vibe” theo cách nàng yêu.

Song hành cùng những xu hướng trang sức mới nhất trên thế giới, TrenD mang đến 04 bộ sưu tập đa phong cách: mạnh mẽ, khí chất với Lady Boss; tỏa sáng, cuốn hút với Darling Girl; điệu đà, lãng mạn với The Muse và trẻ trung, cá tính cùng Highlight Me.

Bộ sưu tập Lady Boss là sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa những hình dáng kim cương unround như giọt nước, hạt thóc, vuông, oval… tạo nên phong cách độc nhất, mang khát khao bứt phát giới hạn. Lady Boss chính là hiện thân của tinh thần mạnh mẽ, sự khác biệt trong mỗi quý cô. Bộ sưu tập Darling Girl mang đến vẻ ngoài rực rỡ, tỏa sáng và đầy lôi cuốn.

Với công nghệ chế tác tiên tiến, mỗi món trang sức đều có khả năng bắt sáng hoàn hảo, mang đến điểm nhấn lấp lánh rực rỡ. Darling Girl là món quà tuyệt vời để tôn vinh sức quyến rũ của người phụ nữ. Bộ sưu tập The Muse với những họa tiết thiên nhiên bay bổng không chỉ mang đến vẻ ngoài lãng mạn mà còn truyền tải thông điệp về sự tự do và niềm vui trong cuộc sống. The Muse tôn vinh vẻ đẹp đầy nữ tính, điệu đà, là lời nhắc nhở mỗi quý cô về tình yêu bản thân, thái độ sống trẻ trung và tươi mới.

Trong khi đó, bộ sưu tập Highlight Me với những charm vàng 24K được thiết kế độc đáo mang đậm tính thẩm mỹ hiện đại trên chất liệu truyền thống, giúp mỗi cô gái ghi dấu cá tính & bản sắc riêng một cách thời thượng, như một lời “tuyên ngôn bản sắc" của phái đẹp thời đại mới.

Với TrenD, nàng không chỉ lựa chọn phụ kiện cho những bộ outfit thường ngày mà là tuyên ngôn “chọn đẹp” dễ dàng cho những quý cô hiện đại, không ngại tỏa sáng, bứt phá mọi giới hạn và thỏa sức trải nghiệm những phiên bản rực rỡ của chính mình.

Bên cạnh dòng trang sức TrenD – Tôn vinh xu hướng đa phong cách, bộ sưu tập kim cương siêu lý tưởng “Fire on Flames” chính là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng yêu thích sự hoàn mỹ, tinh tế, sang trọng, đẳng cấp trong từng chi tiết.

Sở hữu viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows tuyệt mỹ, kết hợp cùng kỹ thuật chế tác ổ đá bằng công nghệ CNC tiên tiến, BST trang sức “Fire on Flames” mang đến hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, khơi gợi hình ảnh ngọn lửa bùng cháy đầy mãnh liệt. Cũng chính nhờ thiết kế ổ đá chủ được phay sắc cạnh cùng chấu bao ngoài tinh xảo mà những viên kim cương chủ trong mỗi sản phẩm trang sức đều có hiệu ứng lớn hơn, lấp lánh hơn gấp bội.

Người yêu sự sang trọng không đơn thuần là người thích sự đài các, mà họ còn trân trọng giá trị của vẻ đẹp trường tồn. Một chiếc nhẫn lấp lánh, một đôi bông tai rực rỡ – tất cả sẽ trở thành biểu tượng của khí chất. Với “Fire on Flames”, bạn không chỉ đeo trang sức, mà còn mang theo ánh hào quang lộng lẫy, để mỗi diện mạo xuất hiện đều trở nên kiêu hãnh và tự hào.

Với những người theo đuổi sự thanh lịch nhưng không kém phần phá cách, trang sức vàng 24K “Tỏa sắc tinh hoa” lại là lựa chọn không thể bỏ qua.

Tạo hình trên chất liệu truyền thống, nhưng bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, những đường nét mềm mại, thanh thoát trên nhẫn, vòng cổ hay lắc tay mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiện đại và thời trang. Chỉ cần một sợi dây chuyền mảnh mai ôm lấy cổ hay một chiếc vòng tay chạm khắc tinh xảo cũng đủ để tôn lên thần thái thanh cao giống như chính phong cách của những người yêu sự giản đơn nhưng chân thành, sâu sắc.

Sắc vàng ấm áp của trang sức không chỉ giúp tôn da mà còn đại diện cho sự thịnh vượng, may mắn. Những ai chuộng sự thanh lịch luôn biết cách chọn cho mình những món trang sức không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo điểm nhấn tinh tế, khiến mọi ánh nhìn đều phải đắm say.

Mỗi người phụ nữ là một thế giới riêng, với bản sắc không thể trộn lẫn, và trang sức chính là chiếc gương phản chiếu “cái tôi” bản sắc đó. Trang sức DOJI luôn biết cách nâng niu, “chiều” phái đẹp, để giúp các quý cô tỏa sáng theo cách riêng của chính mình trong bất cứ bối cảnh nào!

