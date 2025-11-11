Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

ĐBQH băn khoăn về thời gian cai nghiện

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - ĐBQH tỏ ra băn khoăn trước quy định áp dụng cứng thời gian cai nghiện là 24 tháng với người lần đầu hoặc 36 tháng với người tái nghiện.

Phòng ngừa từ gốc thông qua giáo dục đạo đức, lối sống

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 11/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Theo đại biểu Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội), việc sửa đổi luật này có ý nghĩa rất quan trọng, toàn diện và cấp thiết trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, có xu hướng lan rộng và trẻ hóa.

"Luật không chỉ là công cụ pháp lý của Nhà nước, mà còn là phương tiện cảm hóa, giúp con người quay về với lối sống lành mạnh, thức tỉnh", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho hay.

1111hn.jpg
Đại biểu Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Như Ý

Để phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả, đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị nhấn mạnh hơn nữa yếu tố phòng ngừa từ gốc, thông qua giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, để người chưa nghiện không sa ngã, người nghiện có cơ hội cai nghiện và làm lại cuộc đời.

Liên quan đến chính sách đối với người nghiện ma túy, đại biểu cho rằng, cần thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, tạo điều kiện để người nghiện được điều trị cai nghiện tự nguyện và tái hòa nhập xã hội.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung các chính sách hỗ trợ cụ thể như đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm, được tham gia sinh hoạt cộng đồng mà không bị kỳ thị... “Cuộc chiến phòng, chống ma túy không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt, bởi kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là những đường dây tội phạm nguy hiểm, liều lĩnh mà còn là sự tha hóa, cám dỗ, bóng tối trong chính lòng người", đại biểu nói.

Đề xuất thời gian cai nghiện "đến khi khỏi hẳn"

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chánh án TAND thành phố Hà Nội đồng tình với việc bổ sung, sửa đổi Luật Phòng chống ma túy lần này. Theo ông, lần sửa này quy định chi tiết về nâng cao hiệu quả, tập trung cơ chế phòng chống ma túy (ưu tiên phòng ngừa hơn chống).

Đề cập đến thời hạn cai nghiện, dự thảo quy định 24 tháng đối với người lần đầu và 36 tháng đối với người tái nghiện (lần hai trở lên). Ông Chính bày tỏ băn khoăn về quy định này, vì mục đích làm người nghiện cắt cơn và khỏi hẳn, trong khi mỗi người có cơ địa khác nhau.

1111hn2.jpg
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính. Ảnh: Như Ý

Do vậy, ông đề nghị xem xét lại thời gian, có thể quy định cụ thể hoặc "đến khi người nghiện khỏi hẳn". Đại biểu cũng lưu ý cân nhắc quy định 36 tháng cho trường hợp tái nghiện, vì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, người sử dụng ma túy tái nghiện sẽ bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành (Hà Nội) viện dẫn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì được miễn chấp hành thời gian còn lại của quyết định cai nghiện bắt buộc.

Theo ông, thực tiễn thời gian qua, quy định này bộc lộ một số bất cập, nhiều trường hợp cố tình vi phạm pháp luật hình sự với mức án tù thấp nhằm được miễn chấp hành phần thời gian cai nghiện hoặc vi phạm để không chấp hành thời hạn quản lý sau cai còn lại.

Từ phân tích trên, ông đề xuất bổ sung quy định: đối với người đang cai nghiện ma túy mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án phạt tù thì sau khi chấp hành án phạt tù vẫn phải tiếp tục thi hành cai nghiện, quản lý sau cai nếu thời gian chấp hành án phạt tù ngắn hơn thời gian cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện còn lại.

Trường hợp nếu thời gian chấp hành án phạt tù dài hơn thời gian cai nghiện ma túy và quản lý sau cai thì sẽ được đình chỉ không tiếp tục thi hành quyết định cai nghiện ma túy và quản lý sau cai...

Luân Dũng
#ma túy #phòng chống #quốc hội #cai nghiện #nhân đạo #tái hòa nhập #đạo đức #luật phòng chống ma túy

