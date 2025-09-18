Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đẩy mạnh xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

malaysia.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc hội kiến diễn ra ngày 18/9 tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm thông và chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực và thực chất, với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2025-2030 và tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46; đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh nghị viện sẽ không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim nói riêng và Malaysia nói chung trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật. Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 46 cũng đang được tổ chức rất thành công với thông điệp xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tăng trưởng kinh tế cao và nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng Nghị viện Malaysia và nghị viện các nước tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Sáng 18/9, Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) khai mạc trọng thể tại Kuala Lumpur, với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự sự kiện.

Bình Giang
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #AIPA-46 #Quan hệ Việt Nam - Malaysia #Xuất khẩu năng lượng tái tạo #Asean

Xem thêm

Cùng chuyên mục