Đẩy mạnh xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore

TPO - Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc hội kiến diễn ra ngày 18/9 tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm thông và chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực và thực chất, với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2025-2030 và tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46; đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh nghị viện sẽ không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim nói riêng và Malaysia nói chung trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật. Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 46 cũng đang được tổ chức rất thành công với thông điệp xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tăng trưởng kinh tế cao và nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng Nghị viện Malaysia và nghị viện các nước tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.