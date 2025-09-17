Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Chiều 17/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas).

screen-shot-2025-09-17-at-71948-pm.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc, đạt được những thành tựu quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương. Trong đó, hợp tác năng lượng, dầu khí là một trụ cột quan trọng.

Petronas đã cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai nhiều dự án chung. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Petronas trong nhiều năm qua đối với an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như cho sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Malaysia.

Với việc hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng và dư địa trong bối cảnh các nước đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Petronas tiếp tục hợp tác với Việt Nam phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên, góp phần bảo đảm nguồn cung khí ổn định và dài hạn; đẩy mạnh hợp tác năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hydrogen, thu giữ - lưu giữ carbon, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng 0 của cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Petronas tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung đã cam kết, bảo đảm tiến độ, an toàn, tuân thủ pháp luật Việt Nam và Malaysia, có đánh giá cụ thể các dự án năng lượng thế hệ mới được đưa vào khai thác thương mại trong năm 2025; đồng thời hỗ trợ các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để mỗi dự án hợp tác không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn vun đắp tình hữu nghị, xây dựng hợp tác bền vững cho tương lai.

Lãnh đạo Tập đoàn Petronas bày tỏ vinh hạnh được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và làm việc; cho biết đã có quá trình hợp tác lâu dài, hiệu quả với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua. Petronas mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả và tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá hợp tác hai nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang được triển khai tích cực, lãnh đạo Petronas hy vọng sẽ sớm hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thu và lưu giữ carbon…

Sáng 17/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia kiêm Chủ tịch AIPA-46 chủ trì, với sự tham dự của trưởng đoàn các quốc hội thành viên AIPA và Tổng thư ký AIPA. Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát và thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các uỷ ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và những nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận và thông qua tại hội nghị.

Bình Giang
