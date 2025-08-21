Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong City Sale

P.V

Ngày 21/8, Sở Công Thương TPHCM cho biết sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Khuyến mại hàng hiệu – City Sale” với nhiều điểm mới. Chương trình năm nay triển khai liên hoàn nhiều đợt, quy mô lớn hơn so với các năm trước.

img-1324.jpg

Đợt 1 đang diễn ra tại TTTM Parc Mall từ ngày 14-24/8. Đợt 2 từ 28/8-7/9 tại ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM, sự kiện quy tụ khoảng 500 nhãn hàng uy tín, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế chính hãng với mức khuyến mãi lên đến 80%. Điểm nhấn là việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, mang đến ưu đãi “giảm giá chồng giảm giá” cho khách hàng.

Năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của hai ngân hàng HDBank và Vikki Bank với nhiều chính sách ưu đãi: giảm giá thêm, tặng voucher, hoàn tiền 10-20%, quà tặng giá trị khi khách hàng mở thẻ mới và thanh toán tại sự kiện.

Dịp này, Sở Công Thương phát động “Tháng Tick Xanh trách nhiệm” giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc và xác thực chất lượng sản phẩm. Chương trình có 12 hệ thống phân phối tham gia. Riêng MM Mega Market hiện có 52 nhà cung cấp với 214 sản phẩm được phê duyệt. Trong đó 146 sản phẩm hoàn tất kiểm nghiệm, 25 nhà cung cấp triển khai dán logo Tick Xanh, mã QR tại điểm bán. Doanh thu nhóm hàng Tick Xanh đã tăng trưởng 20% cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm an toàn, bền vững.

P.V
#City Sale

