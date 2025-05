Dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm học tới: Ưu việt, nhân văn

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ TikToker Lê Việt Hùng, người thường xuyên đến trụ sở Công an các phường trên địa bàn TP Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ.