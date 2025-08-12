Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đầu máy đoàn tàu SE4 bất ngờ gặp sự cố, phải dừng khẩn cấp tại Huế

Ngọc Văn
TPO - Đầu máy tàu SE4 chạy tuyến TP HCM - Hà Nội bất ngờ bốc khói mù mịt khi qua ga Truồi (TP Huế), buộc tổ chạy tàu phải dừng khẩn cấp để xử lý.

Chiều 12/8, ông Lê Trọng Tùng - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, cho biết, khoảng 15h30, đoàn tàu khách SE4 chạy tuyến TPHCM - Hà Nội gặp sự cố kỹ thuật khi qua ga Truồi (xã Lộc An, TP Huế), khiến khói bốc lên ở phần đầu máy.

dau-may-tau-boc-khoi-mu-mit.jpg
Tổ chức xử lý sự cố﻿ khói bốc lên bao trùm đầu máy đoàn tàu khách SE4 khi lưu thông qua TP Huế.

Trước đó, lúc 15h12, khi tàu SE4 do lái tàu H.Q.Đ điều khiển lưu thông trên khu gian Cầu Hai - Truồi (TP Huế), lái tàu phát hiện khói và mùi khét từ đầu máy nên xin tổ chạy tàu cho dừng phương tiện để kiểm tra. Đến 15h15, tàu di chuyển vào ga Truồi, lực lượng trên tàu phát hiện khói bốc lên bao trùm phần đầu máy.

Tổ chạy tàu đã phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng tách đầu máy ra khỏi đoàn tàu, triển khai biện pháp khống chế và đề nghị ga Truồi hỗ trợ gọi xe chữa cháy chuyên dụng. Nhờ xử lý kịp thời, sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Tùng khẳng định, đây không phải vụ hỏa hoạn mà là sự cố kỹ thuật ở đầu máy. Sự cố đã được khắc phục ngay sau đó để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Ngọc Văn
