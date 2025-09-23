Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Đau bụng, nôn ói vào viện mới biết bị nhồi máu cơ tim

Hòa Hội
TPO - Bệnh nhân nữ bị đau bụng, nôn ói nên nghĩ bệnh dạ dày, không ngờ khi vào bệnh viện bác sĩ phát hiện chị bị cơn nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã kích hoạt quy trình CODE STEMI, giành lại sự sống cho nữ bệnh nhân chỉ trong gang tấc.

Chị P.T.M.H. (44 tuổi, ở phường Vị Tân, TP. Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị, nôn ói liên tục. Do triệu chứng rất giống bệnh lý tiêu hóa, nên chị H. và gia đình đều nghĩ chị chỉ bị đau dạ dày, tự theo dõi tại nhà. Khi cơn đau không giảm, có dấu hiệu chuyển nặng, mất sức, khó thở, gia đình đưa chị H. đến bệnh viện kiểm tra.

3.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa cấp cứu (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) ghi nhận nhiều dấu hiệu nguy hiểm, như huyết áp tụt sâu, mạch nhanh, vã mồ hôi lạnh. Xét nghiệm cho thấy men tim Troponin tăng gấp 251 lần giá trị bình thường, dấu hiệu cho thấy cơ tim đang bị tổn thương cấp tính.

Các bác sĩ chẩn đoán chị H. bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình CODE STEMI (quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp) báo động đỏ toàn viện. Chị H. được chụp động mạch, cho thấy động mạch vành phải tắc cấp hoàn toàn, động mạch liên thất trước hẹp nặng 70–80%.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành can thiệp tim mạch, đặt stent khẩn cấp tái thông nhánh mạch vành, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau 24 giờ sau can thiệp, chị H. tỉnh táo, ăn uống nhẹ, có thể trò chuyện.

Theo BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái – Trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long), nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người cao tuổi, ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Đặc biệt, triệu chứng bệnh không phải lúc nào cũng điển hình như đau ngực trái dữ dội, có thể biểu hiện bằng đau thượng vị, ói, đầy bụng… rất giống bệnh lý tiêu hóa. Do triệu chứng nhẹ, không thấy liên quan khu vực tim, nên nhiều người dễ bỏ qua, nhập viện trễ, lỡ mất “giờ vàng” trong cấp cứu nhồi máu cơ tim, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong.

Hòa Hội
