Dấu ấn lễ hội điện ảnh

TP - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25/11 tại TPHCM. Những buổi chiếu phim miễn phí luôn kín rạp, thảm đỏ khai mạc thu hút gần 6.000 nghệ sĩ và khán giả, các hội thảo diễn ra liên tục, biến TPHCM thành tâm điểm điện ảnh.

Những con số biết nói

Suốt gần một tuần diễn ra liên hoan, không khí điện ảnh khiến TPHCM càng thêm sôi động. Sự kiện cũng khẳng định tiềm lực của thành phố sau danh hiệu Thành phố Điện ảnh do UNESCO vinh danh.

Loạt sự kiện hấp dẫn mở màn liên hoan phim từ sớm thu hút hàng nghìn khán giả TPHCM. Hoạt động chiếu phim miễn phí mang đến bữa tiệc điện ảnh đa dạng dành cho công chúng khắp cụm rạp trên địa bàn thành phố. Ở buổi chiếu Mưa đỏ mở màn liên hoan phim, khán giả ngồi chật kín phòng chiếu. Nhiều người chia sẻ đã xem phim tới 5, 6 lần nhưng vẫn muốn có nhiều cơ hội giao lưu với ê-kíp.

Lễ khai mạc tối 21/11 thu hút khoảng gần 6.000 đại biểu, khán giả. Thảm đỏ khai mạc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng từ phim Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Thanh âm vượt đại dương, Út Lan: Oán linh giữ của.

Không chỉ chú trọng vào hoạt động chiếu phim hay trao giải, TPHCM tạo ra không gian để các địa phương, nhà làm phim và doanh nghiệp giao lưu, đề xuất chính sách thúc đẩy công nghiệp điện ảnh. Hai hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới (22/11) và Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay (25/11), là các diễn đàn quan trọng để thảo luận về tương lai của điện ảnh Việt. Dịp này, các chuyên gia nhìn lại bức tranh tăng trưởng tích cực của thị trường phim Việt. Năm 2025, phim Việt tạm tính đạt 62% thị phần - con số kỷ lục. Các đạo diễn làm phim “trăm tỷ đồng” như Victor Vũ, Bùi Thạc Chuyên đóng góp ý để điện ảnh Việt phát triển bền vững, đi xa trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, LHP Việt Nam lần thứ 24 không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp, tôn vinh các giá trị nghệ thuật, mà còn là ngày hội của khán giả - những người tiếp thêm sức sống cho điện ảnh.

“Các nhà làm phim từ mọi miền đất nước đã mang đến những tác phẩm phong phú về đề tài, đa dạng trong phong cách và tràn đầy tinh thần đổi mới. Nhiều bộ phim không chỉ chạm tới cảm xúc người xem trong nước mà còn trở thành sứ giả văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Điều này cho thấy điện ảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ điện ảnh thế giới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhận định.

Mùa phim dễ đoán

Tại lễ bế mạc và trao giải, thời khắc mọi ánh nhìn dồn về sân khấu là lúc ban tổ chức xướng tên giải thưởng Bông sen vàng phim truyện điện ảnh. Không nằm ngoài dự đoán của giới làm phim và người xem, Mưa đỏ - tác phẩm gây tiếng vang lớn từ các suất chiếu sớm và đạt doanh thu hơn 710 tỷ đồng - chiến thắng xứng đáng ở hạng mục cao nhất.

“Mưa đỏ thắng lớn doanh thu, lại thổi bùng tinh thần yêu nước. Bông sen Vàng là kết quả không bất ngờ, rất xứng đáng”, “Doanh thu 710 tỷ đồng chỉ là một khía cạnh, quan trọng hơn là phim đánh trúng cảm xúc tự hào dân tộc. Chọn Mưa đỏ là lựa chọn hợp lòng người xem”, một số khán giả nêu.

Các nghệ sĩ được săn đón trong bầu không khí lễ hội.

Với ba giải thưởng gồm Bông sen Vàng, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Phương Nam), Mưa đỏ trở thành điểm sáng lớn nhất của mùa liên hoan.

Ở vị trí tiếp theo, Bông sen bạc phim truyện được trao đồng thời cho Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu. Quyết định này thể hiện sự tôn trọng đa dạng sáng tạo, nhưng cũng tạo nên trao đổi đáng chú ý trong giới điện ảnh. Tuy nhiên, Chị dâu của Khương Ngọc là phim thị trường đậm màu giải trí - một bước tiến nghề nhưng chưa thật sự tương xứng khi đặt ngang hàng với hai tác phẩm chính luận - lịch sử còn lại.

“Khương Ngọc tiến bộ hơn nhiều so với trước, nhưng xét về tầm vóc, doanh thu và độ ảnh hưởng, Chị dâu khó sánh ngang Tử chiến trên không và Địa đạo. Nếu cần thêm một phim đứng cạnh hai tác phẩm này, Mai hoặc Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu có lẽ hợp lý hơn”, một chuyên gia phản biện với Tiền Phong.

Dẫu vậy, việc đồng xếp hạng Bông sen bạc cũng cho thấy chủ trương mở - nhìn nhận những hướng tiếp cận khác nhau của phim Việt hai năm qua. Thay vì tôn vinh một màu, hội đồng giải dàn đều ghi nhận sức sáng tạo rộng phổ gồm lịch sử, chiến tranh, tâm lý - gia đình và phim thị trường.

Tại khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2024, TPHCM đón nhận bằng công bố gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (lĩnh vực điện ảnh). Trao đổi với PV Tiền Phong, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng, đây là bước ngoặt quan trọng. Từ danh hiệu này, ngành điện ảnh Việt có cơ hội xây dựng chiến lược phát triển trên nền tảng quốc tế, trong đó TPHCM đóng vai trò “đầu tàu”. Để xứng đáng và phát huy hiệu quả danh hiệu thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng, TPHCM cần định hình hướng phát triển điện ảnh đô thị mang tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và bền vững.

Nhìn toàn cảnh, kết quả năm nay khớp với diễn biến thị trường. Giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ phim Việt chiếm gần 70% suất chiếu, số phim vượt 100 tỷ đồng tăng mạnh, dấu hiệu phổ biến là sự trở lại của dòng phim lịch sử - chiến tranh, kết hợp với thương mại. Việc ban tổ chức “chia đều” danh hiệu cho nhiều nguồn lực sáng tạo được xem là phù hợp.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh: “Cục Điện ảnh trân trọng những nỗ lực cống hiến đó và luôn đồng hành với nghệ sĩ - coi đó vừa là trách nhiệm vừa là sứ mệnh”. Phát biểu này cũng phản ánh chính sách cởi mở, ủng hộ tuyệt đối đạo diễn, nghệ sĩ để phát triển thị trường điện ảnh. “Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng những nỗ lực đóng góp quý báu đó và cam kết luôn đồng hành với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, coi đó vừa là trách nhiệm vừa là sứ mệnh của mình”, ông Đặng Trần Cường nêu.