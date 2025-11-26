Giao lưu đoàn phim Mưa Đỏ và nghệ sĩ Liên hoan Phim Việt Nam tại STU

Chiều ngày 22/11/2025, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu cùng Đoàn đại biểu nghệ sĩ tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, Lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp phim điện ảnh Mưa Đỏ. Đây là sự kiện đặc biệt, diễn ra ngay trước thềm Liên hoan Phim Việt Nam, thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên, giảng viên và những người yêu điện ảnh tại TP.HCM.

Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc khi bộ phim Mưa Đỏ – tác phẩm điện ảnh lịch sử đã tạo nên kỳ tích với doanh thu hơn 714 tỷ đồng và hơn 8 triệu lượt khán giả – tiếp tục hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc, giá trị lịch sử và cảm hứng nghệ thuật đến cộng đồng sinh viên STU.

Điện ảnh chạm đến trái tim sinh viên

Một điểm nhấn đầy xúc động của chương trình là phần giới thiệu phim tài liệu “Điện ảnh chiếu bóng anh hùng” – tác phẩm dự thi Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Bộ phim tái hiện câu chuyện cảm động về những chiến sĩ chiếu bóng lưu động trong thời chiến, do PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú – Trưởng Khoa Design STU – đồng viết kịch bản và đạo diễn.

Không khí hội trường trở nên lắng đọng khi nhà trường vinh dự đón các nhân chứng lịch sử từng xuất hiện trong bộ phim như ông Bảy Huệ, ông Út Thành, nghệ sĩ Xuân Phượng, nghệ sĩ Trà Giang và nghệ sĩ Xuân Dư. Sự hiện diện của họ đã khiến câu chuyện trở nên sống động, chân thật, khiến nhiều sinh viên rưng rưng xúc động.

Giao lưu đầy cảm hứng cùng ê-kíp phim Mưa Đỏ

Phần giao lưu chính với Đoàn làm phim Mưa Đỏ diễn ra trong không khí ấm áp, hào hứng và đầy cảm xúc. Đại diện lãnh đạo STU bày tỏ niềm vinh dự khi được chào đón đoàn phim đã góp phần tạo nên dấu ấn mới cho điện ảnh Việt Nam bằng một tác phẩm lịch sử quy mô, chỉnh chu và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Các đạo diễn, nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường đầy gian nan khi quay tại chiến trường xưa Quảng Trị, hành trình tái hiện hình tượng người chiến sĩ cách mạng bằng ngôn ngữ điện ảnh, cũng như áp lực khi đưa một sự kiện lịch sử lên màn ảnh rộng. Những chia sẻ chân thực, giản dị nhưng đầy cảm xúc đã nhiều lần khiến cả hội trường lặng đi.

Sinh viên STU và tinh thần học để trải nghiệm

Không chỉ lắng nghe, sinh viên STU còn tích cực đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến điện ảnh, lịch sử và trách nhiệm của nghệ sĩ khi kể lại câu chuyện dân tộc. Có sinh viên chia sẻ rằng đã xem phim Mưa Đỏ đến tám lần bởi cảm xúc tự hào và khâm phục trước tinh thần chiến đấu của thế hệ cha anh.

Sự kết nối giữa nghệ sĩ và sinh viên không chỉ đến từ câu chuyện điện ảnh, mà còn từ cảm hứng sống, cảm hứng cống hiến cho cộng đồng. Đây cũng chính là tinh thần mà STU luôn hướng đến: “Học để trải nghiệm, trải nghiệm để trưởng thành”.

Lời tri ân và kỳ vọng

Kết thúc chương trình, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân, Đoàn đại biểu nghệ sĩ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, ê-kíp phim Mưa Đỏ cùng các nghệ sĩ, NSND, NSƯT và MC – đạo diễn Mai Thu Huyền. Sự kiện không chỉ mang đến một buổi chiều đầy cảm xúc, mà còn tạo động lực và khơi dậy trong sinh viên tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu điện ảnh Việt Nam và ý thức trách nhiệm với lịch sử.

Chương trình giao lưu giữa đoàn phim Mưa Đỏ, đoàn nghệ sĩ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 và Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã trở thành dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và lịch sử tới thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng trí tuệ và cảm hứng sáng tạo.