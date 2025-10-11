Dấu ấn của chàng trai mang 'chất Hà Tĩnh' trên hành trình ươm mầm sự tử tế

SVO - Lê Tiến Chung - cậu sinh viên xuất thân từ mảnh đất Hà Tĩnh - một vùng đất khắc nghiệt, điều ở quê hương để lại dấu ấn sâu sắc nhất với cậukhông phải chỉ là cái nắng cháy da, cơn mưa ngập lụt, hay những mùa giông bão mà là cái cách người Hà Tĩnh đi qua tất cả những điều đó: bền bỉ, kiên trì và lặng lẽ. Có lẽ quê hương của Chung đã bồi đắp cậu trở thành một con người giàu tình thương, chăm chỉ, cần mẫn tạo dựng thành tích cuộc đời cho mình.

Về "chất Hà Tĩnh" gốc rễ hình thành nên con người

Nếu phải gọi tên một “chất Hà Tĩnh” tồn tại trong chính mình, Tiến Chung mạnh dạn gọi đó là sự bền bỉ thầm lặng. Thứ khí chất được chắt lọc từ nắng gió, từ gian khó, từ chính miền đất nghèo mà nghĩa tình. Hà Tĩnh không dạy Chung cách nói thật hay, nhưng dạy cậu cách sống tử tế, sống một cách bền bỉ, khiêm nhường, không phô trương. Cái chất ấy đi theo em như một mạch ngầm dẫn đường, nâng đỡ và nhắc nhở em rằng: làm điều tử tế không cần được thấy, chỉ cần được cảm nhận bằng trái tim.

“Quê mình nghèo, người ta hay nói thế. Nhưng ở cái nghèo ấy, mình học được giá trị của sự sẻ chia khi có một bữa cơm nhà ai đó cũng sẵn sàng xới thêm chén, khi chiếc áo ấm cũ được chuyền tay cho những đứa em nhỏ hơn. Ở cái nắng gió miền Trung, người ta chẳng hay nói nhiều về những gì mình làm, nhưng ai cũng sống một đời chân thành, thẳng thắn và trách nhiệm.” - Chung chia sẻ đầy chân thành.

Tiến Chung ấp ủ nhiều hoài bão.

Chung luôn ấp ủ khát vọng được đi, đi thật nhiều, đi thật xa, đặt chân đến những vùng đất mới để mở mang tầm mắt, học hỏi tri thức và trưởng thành qua từng trải nghiệm của cuộc sống. Trên hành trình ấy, dù đến bất cứ đâu, cậu vẫn luôn mang theo hình bóng Hà Tĩnh, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và hun đúc nên con người cậu hôm nay.

Mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương, Chung không ngừng nỗ lực để góp phần xây dựng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Cậu đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như “Sinh nhật cùng em” tại làng trẻ SOS, chương trình “Ngày Chủ nhật đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nâng cao nhận thức cho thanh niên như “Hành trình tuổi trẻ gắn với di tích lịch sử, văn hóa quê hương”, hay vai trò cố vấn chương trình “Đại sứ di cư” - Thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người do Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc tổ chức. Dù hành trình có xa đến đâu, trong thâm tâm cậu vẫn hướng về nơi bắt đầu, nơi đã rèn cho Chung “chất Hà Tĩnh” bền gan, vững chí và đầy nghĩa tình.

Trên hành trình mang Hà Tĩnh đi muôn nơi, Chung bắt đầu không bằng những điều lớn lao, mà bằng những việc nhỏ nhất, từ những chương trình thiện nguyện, những chiến dịch cộng đồng và từng vai trò nhỏ trong câu lạc bộ, Đoàn - Hội. Dần dần, cậu tìm thấy lý tưởng sống của mình trong chính những việc tử tế tưởng như bình dị ấy. Và rồi, hành trình đó được ghi nhận bằng những dấu mốc như: danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Trung ương, giải thưởng cấp Quốc gia về giới thiệu sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021–2023.

Đồng thời, Chung luôn mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, lan toả những dự án hay, ý nghĩa thông qua vai trò Đại sứ: Đại sứ Thanh niên vì Môi trường năm 2025, Đại sứ truyền thông dự án EcoOil Uni Tour 2025 - Dự án tiên phong trong việc thu gom và tái chế dầu ăn đã qua sử dụng, Đại sứ truyền thông tại GM Việt Nam, Đại sứ truyền thông chương trình “Ngày hội Non sông” - Sự kiện chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức, Đại sứ truyền thông dự án “Đưa sách về làng”, Đại sứ truyền thông chương trình “Góp sách cho em” mang yêu thương và hy vọng dành cho các em nhỏ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tiến Chung (thứ hai, từ trái sang) năng nổ trong nhiều hoạt động xã hội.

Tự vấn bản thân

Mọi người bận rộn với cuộc sống, đôi khi quay lưng hoặc thờ ơ với những nỗ lực thiện chí. Có khi là một dự án cộng đồng bị từ chối, một hoạt động môi trường bị nghi ngờ là “làm màu”, hay những góp ý tử tế bị hiểu sai là “dạy đời”. Những lúc đó, Chung rất chạnh lòng. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, người gieo không thể mong đợi đất sẽ màu mỡ ngay từ lần đầu. Có những hạt giống phải chờ đến mùa sau mới nảy mầm. Điều quan trọng là mình đã gieo bằng tất cả lòng thành. Sự tử tế không phải để được vỗ tay, mà để âm thầm mở ra những khả năng tốt đẹp, kể cả khi chưa ai thấy:

"Có lẽ khoảnh khắc mình cảm thấy hạnh phúc khi mà tạo ra được giá trị cho cộng đồng là tại chương trình 'Hành trình ST' phối hợp tổ chức với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong vai trò là Trưởng BTC. Tại đó, nhóm chúng mình đã tiến hành lao động vệ sinh, chỉnh trang sân vườn, nấu bữa cơm tình nghĩa tại các gia đình chính sách. Chưa phải những điều quá lớn lao nhưng hoạt động được mình và các bạn triển khai bằng cả tâm huyết, tấm lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của các cụ ông, cụ bà, những hoàn cảnh khó khăn là động lực để chúng mình tiếp tục triển khai nhiều hơn các chương trình thiện nguyện", Chung chia sẻ.

Tiến Chung thử sức ở nhiều vai trò mới bên những người bạn của mình.

Chung tự hào trở thành một thế hệ sẵn sàng kế thừa, can đảm thay đổi và dám kiến tạo một kỷ nguyên mới. Dù chỉ là người bình thường nhưng sẽ là người mang trong mình những sức mạnh phi thường để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Ảnh: NVCC