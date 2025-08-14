Data siêu khủng, kết nối thả ga cùng gói SMAX của MobiFone

Sở hữu dung lượng data tốc độ cao lên tới 5.000GB cùng ưu đãi gọi thoại nội mạng không giới hạn, gói cước SMAX của MobiFone mang đến giải pháp toàn diện cho những khách hàng yêu cầu tốc độ kết nối nhanh, ổn định và sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi.

Trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa, kinh doanh trực tuyến, sáng tạo nội dung số và phát triển cộng đồng online bùng nổ, một thế hệ người dùng mới đã hình thành – những người đòi hỏi tốc độ truy cập vượt trội, dung lượng lớn và dịch vụ không gián đoạn. Đó có thể là doanh nhân thường xuyên họp trực tuyến, nhà sáng tạo nội dung cần livestream chất lượng cao, game thủ yêu cầu độ trễ cực thấp hay các freelancer hoạt động trên nền tảng số toàn cầu. Với họ, một kết nối mạng không chỉ cần “mạnh” mà còn phải “luôn sẵn sàng” – không giới hạn, không ngắt quãng, không chậm trễ.

Để đáp ứng điều đó, MobiFone đã ra mắt gói cước SMAX – sản phẩm viễn thông cao cấp dành cho người dùng ở các đô thị lớn, nơi mật độ kết nối dày đặc và yêu cầu chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao. Với thông điệp “Speed – Space – Star”, SMAX không chỉ là một gói cước di động mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống số, nơi tốc độ, dung lượng và trải nghiệm được đặt ở chuẩn cao nhất.

Hiện nay, SMAX được triển khai với ba hình thức linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Gói đơn kỳ SMAX có mức giá 500.000 đồng cho 31 ngày sử dụng. Với những khách hàng mong muốn duy trì kết nối ổn định lâu dài, MobiFone cung cấp gói 6 tháng 6SMAX trị giá 3.000.000 đồng cho 7 chu kỳ và gói 12 tháng 12SMAX trị giá 6.000.000 đồng cho 14 chu kỳ. Dù lựa chọn hình thức nào, khách hàng cũng được hưởng dung lượng data tốc độ cao tới 5.000GB, gọi thoại nội mạng không giới hạn (tối đa 20 phút mỗi cuộc, 5.000 phút mỗi tháng) và 500 phút gọi liên mạng mỗi tháng. Với ưu đãi vượt trội cả về dung lượng lẫn thoại, SMAX đảm bảo kết nối liền mạch và chất lượng tối đa cho mọi nhu cầu từ làm việc, học tập cho đến giải trí trực tuyến.

Với SMAX, khách hàng không còn phải lo lắng về việc hết dung lượng hay gián đoạn kết nối khi đang họp, livestream, chơi game hoặc gọi video trong thời gian dài. Đặc biệt, các gói dài kỳ như 6SMAX và 12SMAX giúp người dùng yên tâm duy trì kết nối ổn định nhiều tháng liên tiếp, không mất thời gian gia hạn, đồng thời chủ động quản lý chi tiêu viễn thông hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi dung lượng và thoại, MobiFone còn tối ưu trải nghiệm sử dụng khi cung cấp cách thức đăng ký, gia hạn và hủy gói đơn giản qua SMS. Khách hàng chỉ cần soạn DK_<MÃ GÓI> hoặc <MÃ GÓI> gửi 9199 để kích hoạt dịch vụ.

Trong bối cảnh công việc, giải trí và giao tiếp đang dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường số, SMAX trở thành chìa khóa giúp người dùng làm chủ kết nối, tối ưu hiệu suất và bứt phá trong hành trình phát triển. Việc ra mắt SMAX tiếp tục khẳng định dấu ấn đổi mới của MobiFone, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng những người tiên phong trong sáng tạo, công nghệ và kinh doanh – những người luôn đặt tiêu chuẩn cao về tốc độ, sự ổn định và đẳng cấp dịch vụ.