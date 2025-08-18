Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặt vé Vietjet ngay để tận hưởng chuyến bay 0 đồng cùng hành lý ký gửi miễn phí

P.V

Hoà cùng không khí tự hào, hân hoan mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet dành tặng người dân và du khách rất nhiều chương trình khuyến mãi và hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, từ 18/08 đến 02/09/2025, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề “80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9” khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.

tau-bay-vietjet-1.jpg

Trong 3 ngày vàng từ 12h00 ngày 18/8 đến 23h00 ngày 20/8/2025, Vietjet còn dành tặng 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế. Vé khuyến mãi được mở bán tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay từ 15/09/2025 đến 27/05/2026. Ngoài ra, hành khách bay quốc tế cùng Vietjet trên các chuyến bay kết nối Việt Nam với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore,… trong thời gian từ 15/9 đến 15/12/2025 còn được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí (**).

tau-bay-vietjet-2.jpg

Đặc biệt, trong thời gian từ 28/8 đến 05/09/2025, Vietjet chào đón tất cả người dân và du khách đến với khu vực của Vietjet tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” – sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, Vietjet sẽ giới thiệu cùng người dân và du khách những dấu ấn tiên phong của Vietjet trên hành trình tự hào, phát triển mạnh mẽ cùng hàng không Việt, đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam. Người dân và du khách đến thăm quan triển lãm không chỉ được trải nghiệm không gian trưng bày hiện đại với công nghệ AI, thực tế ảo cùng các hoạt động tương tác hấp dẫn mà còn có cơ hội sở hữu vé máy bay hoặc bộ sưu tập “Yêu nước” độc quyền của Vietjet.

tiep-vien-hang-khong-vietjet.jpg

Đặt vé bay cùng Vietjet ngay hôm nay để đến với Hà Nội trong đại lễ lịch sử hay đến với những điểm đến mới khắp Việt Nam và quốc tế cùng bạn bè, người thân.

Những chuyến bay Vietjet đầy ắp nụ cười với đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, xinh đẹp luôn chào đón hành khách bay và trải nghiệm thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,… cùng những hoạt động văn hoá nghệ thuật ở độ cao 10.000m.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

(**) Thời gian áp dụng theo điều khoản, điều kiện của từng đường bay

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

