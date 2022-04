'Đất Rừng Phương Nam' bản điện ảnh: An- Cò- Xinh sắp lộ diện

TPO - Trong khi nhóm diễn viên casting vai An, Cò và Xinh đã bước vào vòng đào tạo cuối trước khi lộ diện, nhà sản xuất phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam tiếp tục kêu gọi ứng viên cho hai vai diễn quan trọng khác là Võ Tòng và Út Trong.

Đất rừng Phương Nam đã nhận được nhiều sự chú ý khi công bố dự án điện ảnh, làm sống lại huyền thoại tuổi thơ một thời. Chuyện phim theo chân chú bé An đi tìm cha, từ đây mở ra câu chuyện về vùng đất Nam Bộ hào hùng trong thời kì kháng chiến chống Pháp mà mỗi nhân vật là một câu chuyện xúc động.

Vì thế, bên cạnh bộ ba An – Cò – Xinh, khán giả vẫn luôn nhớ đến một Út Trong xinh đẹp nhưng đầy mạnh mẽ, cũng vẫn ngưỡng mộ một Võ Tòng với cảnh đánh nhau với cá sấu huyền thoại.

Út Trong là cô gái ngọt ngào đậm chất người con gái Nam Bộ. Với An và Cò, chị Út Trong luôn là người chị gái hết mực yêu thương và chăm sóc hai cậu nhóc dù không có chút quan hệ máu mủ. Nhưng đằng sau vẻ dịu dàng trong sáng ấy là một tâm hồn kiên cường và bất khuất, Út Trong chưa bao giờ lùi bước khi phải đối diện với cường hào ác bá, từng phải chứng kiến người yêu của mình hoạt động cách mạng bị bắt và xử tử hình công khai, cô càng nung nấu lòng căm thù giặc Pháp và bè lũ tay sai.

Còn Võ Tòng là một người đàn ông giỏi võ và hiệp nghĩa, không chỉ từng chiến đấu với cá sấu để trừ hại cho người dân miền sông nước lúc đó mà còn đấu tranh với quân Pháp không chút e ngại.

Trong lúc ứng viên cho các vai diễn nhí dần lộ diện sau vòng tuyển chọn và huấn luyện được đầu tư kĩ lưỡng, nhà sản xuất phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam chính thức kêu gọi các ứng viên cho vai diễn Út Trong và Võ Tòng thế hệ mới.

Vai Võ Tòng được khắc họa là một thanh niên ngoài 20, thể hiện được sự nam tính, thân hình cân đối, giỏi võ. Đây là vị anh hùng được người dân kính trọng và yêu mến. Trong khi đó, vai Út Trong tìm kiếm nữ diễn viên có gương mặt đẹp, trong sáng , tóc dài, nói giọng miền Nam.

Trước đó, nhà sản xuất Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh đã lựa chọn được 8 ứng viên cho 3 vai An – Cò – Xinh để bước vào vòng đào tạo trực tiếp. Từ vòng đào tạo thứ nhất, đạo diễn và nhà sản xuất sẽ chọn ra 3 bạn chính thức để vào vai An – Cò – Xinh và bước vào vòng đào tạo tiếp theo với những kĩ năng chuyên sâu hơn, phục vụ cho những cảnh quay trong phim như cưỡi trâu, bắt rắn, bắn ná, chèo thuyền… An – Cò – Xinh của phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam sẽ dần được “gọt giũa” từ đây để sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu về miền đất Nam Bộ địa linh nhân kiệt.