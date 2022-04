Du lịch Hải Phòng-Cơ hội vàng bứt phá: Nắm bắt thời cơ mới

TPO - Nhan Hương quán một thời từng là nơi tụ tập của lính Mỹ, lính Việt Nam Cộng hòa nằm bên trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên. Phóng viên Tiền Phong may mắn có dịp gặp những "nhân chứng sống", những chiến sĩ biệt động năm xưa âm thầm gắn tên tuổi vào địa danh này, góp công vào niềm vui chung của ngày 30/4 lịch sử.

TPO - Sau thời gian dài phải tạm dừng do dịch COVID-19, Ninh Bình chính thức khai mạc lễ hội Tràng An tại đền Trần (đền Nội Lâm) ở Tràng An để tưởng nhớ công đức Đức thánh Quý Minh Đại Vương.