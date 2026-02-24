Đào, mai ế ẩm nằm dài bên đường sau Tết

TPO - Sau Tết, hàng trăm gốc đào, mai, quýt cảnh ế ẩm nằm dài bên đường ở Nghệ An, nhiều tiểu thương rơi vào cảnh thua lỗ nặng.
Ghi nhận ngày 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), dọc một số tuyến đường trung tâm ở Nghệ An như đường 72m, Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú); đường Nguyễn Cảnh Hoan (phường Vinh Hưng)..., nhiều gốc đào vẫn nằm dài bên đường.
Theo bà Thống, trước Tết, những gốc đào cổ thụ có giá bán từ vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, sau Tết chỉ còn 1 - 2 triệu đồng/gốc nhưng vẫn khó tìm người mua do vì nhu cầu chơi cây cảnh sau Tết gần như không còn.
Hàng chục gốc đào tại ngã tư Nguyễn Cảnh Hoan giao Ngô Gia Tự (phường Vinh Hưng).
Ngoài đào, những gốc mai vàng, quýt cảnh cũng nằm bên đường chờ khách sau Tết.
Hiện, các tiểu thương xử lý cây ế theo 3 cách chính. Thứ nhất, bán thanh lý với giá rẻ, thậm chí vừa bán vừa cho. Thứ hai, hoàn trả lại cho các đầu mối ở ngoài tỉnh với mức giá bằng khoảng một nửa so với giá nhập. Thứ ba, gửi lại các nhà vườn trong và ngoài tỉnh chăm sóc để tiếp tục đưa ra thị trường vào dịp Tết năm sau.