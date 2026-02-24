Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Đào, mai ế ẩm nằm dài bên đường sau Tết

Thu Hiền

TPO - Sau Tết, hàng trăm gốc đào, mai, quýt cảnh ế ẩm nằm dài bên đường ở Nghệ An, nhiều tiểu thương rơi vào cảnh thua lỗ nặng.

Video: Đào, mai ế ẩm nằm dài bên đường sau Tết
tp-6.jpg
Sau Tết Bính Ngọ 2026﻿, nhiều tuyến đường trung tâm ở Nghệ An vẫn còn hàng trăm gốc đào, mai, quýt cảnh nằm la liệt bên lề đường do không bán hết; nhiều tiểu thương rơi vào cảnh thua lỗ nặng, buộc phải thanh lý cây với giá “chạm đáy” để vớt vát vốn.
tp-7.jpg
tp-13.jpg
Ghi nhận ngày 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), dọc một số tuyến đường trung tâm ở Nghệ An như đường 72m, Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú); đường Nguyễn Cảnh Hoan (phường Vinh Hưng)..., nhiều gốc đào vẫn nằm dài bên đường.
tp-3.jpg
Bà Bùi Thị Thống, một thương lái kinh doanh cây cảnh Tết tại đường 72m cho biết, năm nay bà nhập 300 gốc đào nhưng đến nay vẫn còn khoảng 100 gốc chưa bán được. “Từ mùng 2 Tết, tôi đã phải liên hệ với các nhà vườn để thanh lý số cây còn lại, lấy lại chút vốn và trả mặt bằng”, bà Thống chia sẻ.
tp-4.jpg
tp-11.jpg
Theo bà Thống, trước Tết, những gốc đào cổ thụ có giá bán từ vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, sau Tết chỉ còn 1 - 2 triệu đồng/gốc nhưng vẫn khó tìm người mua do vì nhu cầu chơi cây cảnh sau Tết gần như không còn.
tp-8.jpg
tp-9.jpg
Những gốc đào cuốn rêu nằm dài trên Đại lộ Lê Nin.
tp-16.jpg
Sau kỳ nghỉ Tết, hơn 100 gốc đào của anh Hoàng Văn Thành, một thương lái kinh doanh cây cảnh trên đường 72m giao đường Trương Vân Lĩnh, vẫn nằm chờ khách. Theo anh, đây là mùa buôn đào ảm đạm﻿ nhất trong nhiều năm trở lại đây. “Thời tiết nắng ấm khiến đào nở sớm, nguồn cung dồi dào nhưng sức mua giảm. Nhiều gốc đào cổ thụ vốn được rao bán khoảng 180 triệu đồng nay hạ xuống cho thuê 10 triệu đồng vẫn không có người hỏi. Chưa năm nào tôi lỗ nặng như vậy, ước tính thiệt hại gần nửa tỷ đồng”, anh nói.
tp-19.jpg
tp-18.jpg
Hàng chục gốc đào tại ngã tư Nguyễn Cảnh Hoan giao Ngô Gia Tự (phường Vinh Hưng).
tp-1.jpg
Các thương lái cho biết, năm nay thị trường hoa, cây cảnh Tết rơi vào cảnh ế ẩm do bão chồng bão, thu nhập người dân giảm sút. Bên cạnh đó, thời tiết nắng ấm khiến đào bung nở sớm, đến sau Tết hầu hết đã rụng hoa, giảm giá trị thẩm mỹ nên càng khó tiêu thụ.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Ngoài đào, những gốc mai vàng, quýt cảnh cũng nằm bên đường chờ khách sau Tết.
tp-12.jpg
tp-2.jpg
Hiện, các tiểu thương xử lý cây ế theo 3 cách chính. Thứ nhất, bán thanh lý với giá rẻ, thậm chí vừa bán vừa cho. Thứ hai, hoàn trả lại cho các đầu mối ở ngoài tỉnh với mức giá bằng khoảng một nửa so với giá nhập. Thứ ba, gửi lại các nhà vườn trong và ngoài tỉnh chăm sóc để tiếp tục đưa ra thị trường vào dịp Tết năm sau.
Thu Hiền
#đào #mai #dịch vụ Tết #ảm đảm #Tết Bính Ngọ #thua lỗ #Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục