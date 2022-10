Đạo chích trộm đồng hồ ở Nội Bài, bị ‘tóm’ khi máy bay hạ cánh TPHCM

TPO - Một hành khách cố tình "cầm nhầm" đồng hồ của người khác tại Nội Bài - Hà Nội rồi lên chuyến bay đi TPHCM. Lực lượng an ninh đã trích xuất hình ảnh camera và báo với lực lượng tại Tân Sơn Nhất xử lý ngay khi chuyến bay hạ cánh.

Vụ "cầm nhầm" nói trên xảy ra tại sân bay Nội Bài tối 27/10.

Theo đó, một hành khách đi chuyến bay số hiệu VJ165 chặng Hà Nội – TPHCM cũng trình báo thất lạc 1 đồng hồ đeo tay khi qua cửa kiểm tra an ninh. Sau khi kiểm tra hình ảnh camera, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện một hành khách khác “tiện tay” cầm chiếc đồng hồ.

Tuy nhiên, do khách "cầm nhầm" đã lên máy bay, nên lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã liên hệ lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất (TPHCM) để truy tìm khách cầm nhầm khi máy bay hạ cánh. Sau đó, khách cầm nhầm đã phải hoàn trả chiếc đồng hồ lại chính chủ.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, chiều 26/10, tại khu vực kiểm tra an ninh nhà ga nội địa (T1), một nữ hành khách trình báo với lực lượng an ninh về việc thất lạc ví khi qua cửa soi chiếu hành lý xách tay. Người bị thất lạc đồ là chị Trần Hải Y. đi chuyến bay số hiệu QH245, chặng Hà Nội – TPHCM, trong ví có hơn 32 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội An ninh soi chiếu quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xem lại hình ảnh camera tại khu vực an ninh, và phát hiện một nam hành khách nghi vấn "cầm nhầm" chiếc ví trên. Nam hành khách này sau đó di chuyển đi nhiều vị trí và vào nhà vệ sinh lấy toàn bộ tiền mặt và vứt ví vào thùng rác.

Khi được mời lên làm việc, nam hành khách không thừa nhận hành vi “cầm nhầm” ví người khác. Lực lượng an ninh sau đó phải cho vị khách này xem lại toàn bộ hình ảnh sự việc, khi đó nam hành khách mới trả lại tài sản. Tài sản và chiếc ví sau đó đã được lực lượng an ninh sân bay hoàn trả chị Y.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, trong 10 tháng của năm nay, đã có 75 vụ việc khách có dấu hiệu cố tình “cầm nhầm” hành lý của khách khác tại khu vực sân bay. Trong đó có 63 vụ khách lấy đồ của khách khác tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh, còn lại xảy ra ở khu vực công cộng.

Trong cùng thời gian, tại sân bay Nội Bài đã có hơn 2.200 lượt khách bỏ quên tài sản ở sân bay được ghi nhận, tìm thấy và hoàn trả chủ.