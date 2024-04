Hơn 1,5 triệu khách đi lại bằng đường hàng không dịp 30/4

TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các cảng hàng không sẽ khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt chuyến bay cất, hạ cánh và đón hơn 1,5 triệu lượt hành khách.

Theo đó, hệ thống cảng hàng không của ACV dự kiến đón khoảng 9.000 lượt cất, hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt/ngày (tăng 16,5% so với bình quân ngày bình thường tháng 4 và, bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng hành khách ước đạt 1,53 triệu lượt, trung bình 218.600 hành khách/ngày (tăng 15-20% so với ngày bình thường tháng 4 và bằng 98% so với cùng kỳ 2021). Trong đó, ngày cao điểm nhất theo tính toán là 1.530 lượt cất, hạ cánh và 260.000 lượt hành khách.

Theo ACV, trong dịp kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, ngày 26/4 và 1/5 dự kiến đón số lượng hành khách đi lại cao nhất. Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 125.000 lượt hành khách/ngày. Trong giai đoạn này, tổng số chuyến bay đi, đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là 4.280 chuyến (chuyến bay quốc tế 1.602 chuyến và 2.678 chuyến bay nội địa), trung bình có 720 chuyến bay mỗi ngày.

Sân bay này cũng đón hơn 686.700 hành khách trong cả giai đoạn nghỉ lễ (với 282.800 khách quốc tế và 403.800 khách quốc nội).

Tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt hành khách (trong đó, gần 37.000 lượt khách quốc tế, 57.000 lượt khách quốc nội) và 538 lượt chuyến bay (có 235 lượt chuyến bay quốc tế, 303 lượt chuyến bay quốc nội).

ACV đánh giá, sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4, 1/5 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định (tăng khoảng 12% so với ngày thường, giảm 18% so với cùng kỳ) thì sản lượng bay quốc tế tăng trưởng tốt, ngày cao nhất có thể đạt tới 37.000 lượt khách/ngày, vượt qua ngày cao điểm của cùng kỳ năm 2019.

Ngoài Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đại diện ACV cho biết các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp lễ 30/4, 1/5 sẽ là những điểm thu hút khách du lịch như: Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo…

Trong khi đó, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngành đường sắt cũng ghi nhận tình trạng khách đã đặt gần như kín chỗ trên một số tuyến đi, đến từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn.

Theo đó, vào giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ ngày 26 - 27/4, các tàu SE19, QB1, SE1, SE5, SE11, SP1, SP3 xuất phát từ ga Hà Nội cơ bản hết vé. Tương tự, vào cuối kỳ nghỉ lễ ngày 30/4 - 1/5, các tàu SE20, SE2, SE6, SE12, QB2 cũng gần như hết vé. Các tàu lập thêm tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thanh Hóa vẫn còn chỗ.

Đối với các tàu chạy từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đi các ga gần như đã hết vé trong ngày 26, 27/4; chỉ còn vé từ ga Sài Gòn đi Nha Trang. Ngày 27, 28/4, tàu từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết hết vé; vé từ ga Sài Gòn đi các tuyến khác vẫn còn. Trừ những ngày này, hành khách có thể tiếp tục chọn mua vé ở tất cả ga ở phía Nam.