Dự báo hơn nửa triệu khách sắp đổ về sân bay Nội Bài

TPO - Dự kiến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay; ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách.

Theo tính toán, ngày cao nhất sẽ có khoảng 94.000 lượt khách, trong đó gần 37.000 khách quốc tế, 57.000 khách quốc nội. Số lượng chuyến bay qua cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đạt 538 lượt, 235 chuyến quốc tế, 303 chuyến quốc nội. Lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định, tăng khoảng 12% so với ngày thường, giảm 18% so với cùng kỳ thì sản lượng bay quốc tế tăng trưởng tốt, ngày cao nhất có thể đạt tới 37.000 lượt khách, cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Đại diện cảng HKQT Nội Bài cho biết sân bay đã chuẩn bị điều kiện thuận lợi đảm bảo phục vụ chuyến bay an toàn, hiệu quả. Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có phương án điều chỉnh tham số điều phối giờ cất-hạ cánh (slot) tại Cảng HKQT Nội Bài tăng lên 42 chuyến/giờ với khung giờ ban ngày và 32 chuyến/giờ với khung giờ ban đêm.

Sân bay này vừa hoàn thành một phần sân đỗ tàu bay mở rộng tại khu vực phía Đông nhà ga hành khách T2, giúp tăng thêm các vị trí đỗ tàu bay tại cảng.

Trước đó, sân bay và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ hàng không đã chính thức khai thác các chuyến bay áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) từ ngày 1/2/2024 giúp điều hành hoạt động bay hiệu quả, thông suốt, chỉ số đúng giờ của chuyến bay được cải thiện; đưa vào vận hành thử nghiệm làn thu phí tự động không dừng giúp các phương tiện có thẻ ETC thoát ly nhanh trong khung giờ cao điểm.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn chuyến bay, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng HKQT Nội Bài áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 27/4-1/5. Đồng thời phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển theo từng khung giờ cao điểm để phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác.

Liên quan tới tình hình vận tải hàng không, ngày 24/4, Cục HKVN có văn bản yêu cầu các hãng hàng không căn cứ nguồn lực và tối ưu hóa đội tàu bay để xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay từ Hà nội, TPHCM đến các địa phương vào ngày 27/4 và từ các địa phương về Hà Nội, TPHCM ngày 1/5.

Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không dịp nghỉ lễ (từ 27/4-1/5), đặc biệt trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TPHCM đến/đi từ các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Cục HKVN đề nghị các hãng hàng không khẩn trương thực hiện và báo cáo (nếu có) trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn, giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng. Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt máy bay hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo tăng tham số điều phối giờ slot tại sân bay Nội Bài từ 37 chuyến/giờ vào khung giờ ban ngày lên mức tương ứng 42 chuyến/giờ và 30 chuyến giờ/vào khung giờ ban đêm lên mức 32 chuyến/giờ.