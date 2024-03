Xôn xao hình ảnh nữ nhân viên đỡ cháu bé ngã ở sân bay Nội Bài

TPO - Do bận bịu thu dọn đồ đạc ở cửa soi chiếu an ninh nên bố mẹ cháu bé có phần không để ý con đang ngồi trên bàn dịch dần về phía mép, rồi ngã xuống đất. Nữ nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài, Hà Nội đã kịp thời đỡ em bé bị ngã.

Ngày 22/3, nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc "thót tim" khi một nữ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài kịp thời đỡ em bé ngã từ trên bàn. Theo hình ảnh video trích xuất từ hệ thống camera an ninh ở khu vực soi chiếu hành lý, sự việc diễn ra vào 14h09 ngày 19/2. Lúc bấy giờ, một cặp vợ chồng mang theo trẻ nhỏ đang chăm chú đặt tư trang vào khay nhựa nhằm phục vụ công tác soi chiếu. Do bận bịu với đồ đạc, bố mẹ cháu bé có phần không để ý con đang ngồi dịch dần về phía mép, rồi ngã khỏi mặt bàn. Tuy nhiên, chị Dung - nữ nhân viên soi chiếu - đã để ý em bé từ trước đó nên nhanh chóng lao đến và kịp đỡ lấy em bé trước khi rơi xuống sàn. Sự việc khiến bố mẹ của bé trải nghiệm một phen hú vía bởi ngã ngửa từ độ cao như vậy sẽ rất nguy hiểm. "Khi nhận ra em bé ngồi bấp bênh, tôi đã lại gần với ý định bế hộ em bé, nhưng chưa kịp ngỏ lời thì bé ngã. Thật may mắn vì túm được cổ áo của bé", chị Dung chia sẻ về khoảnh khắc "thần kỳ". Đại diện sân bay Nội Bài nhận định vụ việc kể trên rất hy hữu, nhưng cảnh báo các tình huống khác có thể sẽ không may mắn như vậy. Đơn vị khai thác sân bay lưu ý hành khách cần đi cùng con nhỏ qua thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ lên máy bay, điểm soi chiếu an ninh nên lưu ý luôn theo sát con, không được để trẻ tự ý chạy, nhảy, đùa nghịch vì nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra. Trong trường hợp gặp khó khăn, hành khách nên nhờ nhân viên tại sân bay hỗ trợ nhằm giảm thiểu những tình huống không đáng có.