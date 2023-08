Đằng sau vẻ hào nhoáng của cây Chanel sống Jennie (BlackPink)

TPO - Luôn xuất hiện với hình tượng chỉn chu, sang trọng, thực chất Jennie có sức khỏe khá kém, nhiều lần đổ bệnh trước ngày tham gia sự kiện quan trọng.

Trong vlog mới nhất, Jennie đưa khán giả đến hậu trường sự kiện Métiers D Art của Chanel tại Nhật Bản. Trong vai trò đại sứ thương hiệu, những năm qua, tại sự kiện của nhãn hàng, thành viên nhóm BlackPink luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài hào nhoáng, khoác lên người trang phục đắt đỏ.

Sự xuất hiện của Jennie tại Métiers D Art cũng gây chú ý không kém. Trong chuyến đi, nữ ca sĩ diện áo khoác cape, vòng cổ trang sức hoa trà, mũ đội đầu đính đá cầu kỳ. Phần găng tay cắt ngắn phối với tất ren trắng làm tổng thể thêm ấn tượng.

Sau khi gây ấn tượng, cây Chanel sống quay về hình tượng cổ điển. Bước lên sân khấu, cô diện đầm họa tiết ngang gối, đầu gắn hoa và tô son đỏ đậm chất Hollywood kiểu cũ.

Nữ ca sĩ thuộc nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới biểu diễn cho khách mời phiên bản phối lại của You and Me cùng hai ca khúc nổi tiếng Fly Me To The Moon và Killing Me Softly With His Song.

Người đồng hành cùng nữ ca sĩ trong chuyến đi từ Seoul, Hàn Quốc đến Tokyo, Nhật Bản là người mẫu Hyunji Shin. Sau buổi tổng duyệt chương trình, Jennie bị cảm nặng. Dù dùng thuốc, cô không khỏe và muốn bỏ ăn.

Với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Jennie nói cô luôn trong tình trạng ốm yếu, mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc. Cô sợ không thể biểu diễn tốt trong ngày diễn ra sự kiện.

Tuy nhiên, cô vẫn lấy lại được phong độ, tập trung làm tốt tại thảm đỏ và trên sân khấu, chứng tỏ đẳng cấp của cô gái được mệnh danh là "cây Chanel sống".

Sau khi nổi tiếng toàn cầu, BlackPink nói chung và Jennie nói riêng có lịch trình làm việc dày đặc. Trong vlog trước đó, rapper 27 tuổi tuy xuất hiện với gương mặt tươi cười, Jennie lại kể khổ: "Tôi thực sự không biết làm thế nào mà mình vẫn sống được".

Lúc đó, Jennie đang chuẩn bị cho Born Pink, dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp trong vòng bốn ngày, sau đó phải bay qua Trung Quốc.

Jennie nhiều lần gặp vấn đề sức khỏe do lịch làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Trong show diễn ở Melbourne, Australia hồi tháng 6, nữ ca sĩ khiến fan bất ngờ rời sân khấu khi đang biểu diễn Lovesick Girls cùng ba thành viên.

Nữ ca sĩ sau đó bị chỉ trích xem thường fan, thái độ không tốt tại buổi diễn bán vé. Song, Rosé lên tiếng giải thích Jennie bệnh nặng, không thể trụ nổi trên sân khấu và phải rời sân khấu gấp.