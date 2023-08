Tín hiệu cho thấy Jennie sắp rời BlackPink

TPO - Theo truyền thông Hàn Quốc, dù thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm hoạt động, khả năng các thành viên BlackPink tiếp tục đồng hành ngày càng thấp.

Theo Koreaboo, bốn thành viên của BlackPink đều có lượng fan hùng hậu, số người theo dõi trên trang cá nhân đều lên đến vài chục triệu. Ngoài ra, họ rục rịch chuẩn bị sản phẩm âm nhạc, phát hành MV solo, dự án riêng, tự tìm hướng đi riêng trước khi kết thúc hợp đồng với YG.

Trong số đó, Jennie là người có khả năng tách nhóm lớn nhất khi danh tiếng của nữ ca sĩ hiện vượt tầm quốc tế, được The Weeknd mời đóng The Idol. Tham gia bộ phim gây tranh cãi, YG nói đây là quyết định của Jennie, công ty không can thiệp được.

Gần đây, người hâm mộ BlackPink phát hiện tên Jennie bị loại bỏ một cách khó hiểu trên trang web bán hàng solo của thành viên trong nhóm. Nhiều người cho rằng Jennie bị YG ngó lơ khi cô cũng phát hành sản phẩm ca khúc SOLO.

Một số người cho rằng YG đang ám chỉ tương lai của BlackPink với công ty, số khác lại nói đây là cách "ngược đãi" thần tượng. SOLO của Jennie là sản phẩm solo được phát hành sớm nhất trong các thành viên dưới dạng đĩa đơn, nhưng công ty gây khó hiểu khi nữ ca sĩ không có hàng hóa như thành viên khác (áo, túi xách...).

Gần đây, Jennie phát tín hiệu hoạt động riêng lẻ nhiều hơn. Sau vai diễn trong The Idol, đĩa đơn SOLO, ca khúc You & Me (bản nhạc chưa phát hành, chỉ xuất hiện trong các buổi hòa nhạc Born Pink) xuất hiện trên trang web của Hiệp hội nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Mỹ. Điều này cho thấy nữ rapper sớm phát hành album solo riêng.

Người hâm mộ BlackPink gần đây lo lắng về tương lai của BlackPink vì "lời nguyền 7 năm". 7 năm là thời gian ký hợp đồng của nhóm nhạc Kpop với công ty quản lý. Sau thời gian debut và nổi tiếng, hiếm có nhóm nào tiếp tục đồng hành do vấn đề hợp đồng với công ty quản lý, muốn phát triển sự nghiệp riêng.

Theo thông báo của YG Entertainment, BlackPink có lịch diễn ở Bắc Mỹ từ 11-26/8 tại các sân vận động lớn như MetLife, Allegiant, Dodger... Đây là điểm dừng chân cuối của tour diễn Born Pink kéo dài gần một năm, mang về doanh thu hơn 160 triệu USD cho công ty.

Hiện, YG Entertainment chưa cập nhật thông tin gia hạn hợp đồng, lịch trình mới của BlackPink sau chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ.