Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ

Người đàn ông lạ mặt đi thẳng vào nhà, lên tầng khóa trái cửa ngủ ngon lành. Tình huống éo le khiến người mẹ ở Hà Nội “dở khóc dở cười”.

Khoảng 12h30 ngày 17/8, Ngọc Diệp (24 tuổi, phường Thanh Trì, Hà Nội) đang ru con ngủ thì gặp tình huống “khó đỡ” khiến bản thân và gia đình hoảng hồn. Một người đàn ông lạ mặt ngang nhiên vào nhà cô, lên tầng khóa trái cửa và nằm ngủ ngon lành.

Người đàn ông lạ mặt ngang nhiên đi vào nhà, lên tầng vào phòng khóa cửa ngủ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV VietNamNet, Ngọc Diệp kể, nhà cô và nhà bà nội ở sát nhau, chỉ cách một bức tường rào. Trưa 17/8, trong lúc bà nội rửa bát bên nhà, còn cô ru con ở phòng ngủ trên tầng 2 nhà mình thì tình huống bất ngờ xảy đến.

“Người anh họ 6 tuổi của tôi lúc đó đang xem ti vi ở phòng khách tầng 1, bất ngờ thấy một người đàn ông lạ mặt loạng choạng vào nhà, đi thẳng lên tầng 2, vào phòng và khóa trái cửa. Tôi lúc này đang ru con ở phòng bên cạnh, không hay biết gì.

Anh họ tôi thấy vậy vội chạy sang thông báo cho bà nội tôi biết. Bà chạy sang nói lại sự việc, tôi mới ngỡ ngàng”, Diệp kể.

Lúc này, Diệp khá bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh phán đoán, đánh giá mọi thứ. Cô đặt ra giả thiết người đàn ông lạ mặt có thể là kẻ trộm hoặc người có ý đồ xấu nhưng khi thấy họ khóa cửa từ bên trong thì có phần yên tâm hơn.

“Nhà tôi lúc đó chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Tôi bảo mọi người sang nhà bà nội rồi khóa cửa phòng, cửa nhà, cửa cổng của nhà mình để người đàn ông đó không thể chạy đi đâu được.

Xong đâu vào đấy, tôi báo cho công an xã, nhờ họ đến giải quyết sự việc”, Diệp chia sẻ.

Video người đàn ông say rượu được đưa ra khỏi nhà Ngọc Diệp. Nguồn: NVCC

Ngọc Diệp cho biết thêm, khi đến nơi, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được ngay bởi người đàn ông đó khóa cửa bên trong. Qua tầm nhìn từ cửa sổ, họ phát hiện người đó đang ngủ ngon lành trên sàn nhà. Lúc này, Diệp mới dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.

“Lúc vào phòng, chúng tôi thấy điện thoại của người đàn ông lạ mặt đổ chuông. Khi bấm máy nghe thì đầu dây bên kia lại chính là hàng xóm của nhà tôi.

Thì ra, người đàn ông này đến xóm tôi ăn cỗ, sau đó say rượu nên cầm nhầm điện thoại của chủ nhà và lúc ra về thì đi nhầm vào nhà tôi để ngủ”, Diệp “dở khóc dở cười” kể lại.

Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, biết đây chỉ là sự cố do say rượu đi nhầm nhà, Diệp đồng ý bỏ qua. Người đàn ông lạ mặt sau đó được hàng xóm của Diệp bế vác về nhà, chờ tỉnh rượu. Lúc đó là 14h.

“Hàng xóm xin lỗi nhà tôi, mong tôi thông cảm bỏ qua cho sự nhầm lẫn này. Khi người đàn ông đó tỉnh rượu, có đi ngang qua nhà tôi, vẻ mặt rất ngượng ngùng nói đùa với bà tôi ‘cháu xin bà cho ngủ nhờ tí’. Xóm tôi trưa hôm ấy được một phen xôn xao”, Diệp chia sẻ.

Sự việc xảy đến để lại cho Diệp bài học đắt giá. Cô cho rằng, trước mỗi tình huống cần bình tĩnh phán đoán và xử lý thật khéo léo để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.