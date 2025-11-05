Đảng Dân chủ Mỹ thắng lớn trong cuộc bầu cử quan trọng

TPO - Đảng Dân chủ giành ba chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lớn đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, nâng tầm một thế hệ lãnh đạo mới và tạo đà cho đảng Dân chủ trước thềm kỳ bầu cử quốc hội vào năm tới.

Ông Zohran Mamdani giành chiến thắng vang dội ở TP. New York. (Ảnh: AP)

Ngày 4/11, tại TP. New York, ông Zohran Mamdani, chính trị gia 34 tuổi mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ, giành chiến thắng trong cuộc đua giành ghế thị trưởng. Từ một nghị sĩ tiểu bang vô danh, ông tạo nên bước tiến nhanh chóng và khó tin để trở thành một trong những nhân vật Dân chủ nổi bật nhất đất nước.

Tại Virginia và New Jersey, hai ứng cử viên Dân chủ ôn hòa Abigail Spanberger, 46 tuổi, và Mikie Sherrill, 53 tuổi, lần lượt giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc với khoảng cách áp đảo.

Cú hích lớn nhất cho đảng Dân chủ đến từ California, nơi cử tri đã trao cho các nghị sĩ của đảng quyền vẽ lại bản đồ chính trị của tiểu bang, mở rộng cuộc chiến toàn quốc nhằm phân chia lại khu vực bầu cử, điều sẽ định hình cuộc đua vào Hạ viện Mỹ.

Các ứng cử viên giành chiến thắng ngày 4/11 sẽ tiếp thêm sinh lực và khơi dậy sự tham gia tích cực hơn từ các cử tri đảng Dân chủ, trong bối cảnh nhiều người kêu gọi cần có những gương mặt mới trong đội ngũ tiên phong của đảng. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chức thị trưởng TP. New York đạt mức cao nhất kể từ năm 1969.

Cả 3 ứng cử viên đảng Dân chủ đều nhấn mạnh các vấn đề kinh tế, đặc biệt là khả năng chi trả, một vấn đề vẫn được hầu hết cử tri quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, hai ứng viên Spanberger và Sherrill đến từ phe ôn hòa của đảng, trong khi ông Mamdani sử dụng chiến dịch nổi dậy dựa trên video phổ biến trên mạng xã hội để khắc họa bản thân là một người tiến bộ không lung lay, giống như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez.

"Đảng Dân chủ đã trở lại", ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Mamdani sẽ trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố lớn nhất nước Mỹ sau khi vượt qua cựu Thống đốc đảng Dân chủ Andrew Cuomo, 67 tuổi.

Ông Mamdani kêu gọi tăng thuế với các tập đoàn và người giàu để chi trả cho các chính sách đầy tham vọng như đóng băng tiền thuê nhà, miễn phí dịch vụ chăm sóc trẻ em và xe buýt miễn phí trong thành phố. Các giám đốc điều hành Phố Wall bày tỏ lo ngại về việc đưa một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ lên nắm quyền lãnh đạo thủ đô tài chính của thế giới.

Đảng Cộng hòa đánh tín hiệu rằng họ sẽ coi ông Mamdani là bộ mặt của đảng Dân chủ. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách cho thành phố để đáp trả việc ông Mamdani lên nắm quyền.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 4/11, ông Trump cho rằng những điều này xảy ra là vì tên ông không có trên lá phiếu và do tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài.

Trong các cuộc phỏng vấn tại một số điểm bỏ phiếu ở Virginia, một số cử tri cho biết đang nghĩ đến những chính sách gây tranh cãi nhất của Tổng thống Trump, như trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và áp mức thuế quan cao với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

Đối với đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử ngày 4/11 là một phép thử, xem liệu những cử tri đã góp phần vào chiến thắng của ông Trump vào năm 2024 có còn đi bỏ phiếu khi ông không có tên trên lá phiếu hay không.