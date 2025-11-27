Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Dân văn phòng rần rần 'gắp thú' săn iPhone 17 ngay trên VietinBank iPay Mobile

P.V

Thay vì những giao dịch khô khan, người dùng VietinBank iPay Mobile đang hào hứng với trào lưu "vừa thực hiện giao dịch, vừa gắp quà". Chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" với loạt quà tặng "khủng" như iPhone 17, xe máy điện Yadea Oris đang biến ứng dụng này trở thành "siêu app" hot nhất dịp cuối năm.

Khi ứng dụng ngân hàng trở thành "ứng dụng vạn năng"

Đã qua rồi cái thời ứng dụng ngân hàng chỉ dùng để chuyển tiền. VietinBank iPay Mobile đang dẫn đầu xu hướng "Ngân hàng mở" (Open Banking) khi tích hợp cả một vũ trụ tiện ích trong một ứng dụng.

Người dùng hiện đại, đặc biệt là Gen Z và dân văn phòng, xem VietinBank iPay Mobile như một người bạn đồng hành 24/7. Cần đi lại? Có ngay tính năng gọi Taxi/Bike/đặt vé tàu - xe. Cần mua sắm? VnShop sẵn sàng với hàng ngàn mặt hàng chính hãng. Cần giải trí? Mua vé xem phim chỉ trong vài giây. Cần đầu tư? Có V-Wealth - nền tảng quản lý tài sản đầu tư (Quỹ mở, Trái phiếu, Vàng,…). Chính sự tiện lợi "All-in-one" (Tất cả trong một) này đã khiến VietinBank iPay Mobile trở thành ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của khách hàng.

750x500.jpg

Cơn sốt "Gắp may - Trúng lớn" dịp cuối năm

Để tri ân khách hàng và gia tăng trải nghiệm trên kênh số, VietinBank iPay Mobile tung ra chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" diễn ra từ 24/11/2025 đến 18/01/2026.

Khác với các hình thức khuyến mại thông thường, chương trình đưa trò chơi gắp thú (claw machine) kinh điển lên nền tảng số với đồ họa bắt mắt và thao tác mượt mà. Cơ chế rất đơn giản: Khách hàng thực hiện giao dịch theo điều kiện của chương trình trên VietinBank iPay Mobile được cấp ngay lượt “gắp quà”.

mockup-game-gap-may.jpg

Kho quà khủng lên đến gần 2,2 tỷ đồng

Sức hút của chương trình đến từ kho quà tặng trị giá đến 2,2 tỷ đồng, đánh trúng tâm lý yêu thích công nghệ của người dùng. Các "game thủ" tay nghề cao có thể săn được những siêu phẩm mới nhất 2025 như iPhone 17, Apple Watch Series 11, Airpods 4 hay những chiếc Loa Marshall cực chất.

Đặc biệt, thử thách sưu tập bộ 4 thẻ bài "Tích lũy - Tiêu dùng - An toàn - Sinh lời" để đổi Xe máy điện Yadea Oris đang khiến cộng đồng người dùng vô cùng phấn khích. Bên cạnh đó, hàng vạn voucher giảm giá dịch vụ thiết thực cũng được tung ra mỗi ngày, giúp người chơi "gắp là trúng, chơi là có quà".

Chương trình thể hiện định hướng đổi mới và nỗ lực mang đến trải nghiệm “mọi tiện ích số trong nháy mắt” đến cho khách hàng.

Tải ngay VietinBank iPay Mobile để trải nghiệm tiện ích vượt trội và tham gia đại tiệc gắp quà ngay hôm nay tại đây.

Chi tiết chương trình xem tại: https://www.vietinbank.vn/ca-nhan/uu-dai/trai-nghiem-ngan-hang-so-van-nang-vietinbank-ipay-mobile-san-iphone-17-cung-gap-may-trung-lon-10-html

P.V
#VietinBank #iPay Mobile #gắp thú #iPhone 17 #khuyến mãi #quà tặng #trò chơi

Cùng chuyên mục