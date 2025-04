Dàn siêu sao pickleball thế giới giao lưu với người hâm mộ TPHCM

Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được tận mắt chứng kiến các tay vợt pickleball hàng đầu thế giới thi đấu ngay tại sân nhà. Sự kiện quốc tế “Rise With The Flames” do Pickleball D-Joy tổ chức vào ngày 17-18/4 đã chính thức khởi động bằng loạt hoạt động thể thao đỉnh cao tại cụm sân D-Joy Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), thu hút đông đảo người hâm mộ đến trải nghiệm và cổ vũ.