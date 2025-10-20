Dân nuôi bò sữa tại Phú Thọ 'cầu cứu' vì doanh nghiệp chấm dứt thu mua sữa nguyên liệu

TPO - Công ty Cổ phần Sữa quốc tế LOF (Công ty LOF) vừa thông báo sẽ dừng thu mua sữa bò tươi nguyên liệu tại trạm Vĩnh Phú (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 1/1/2026. Trước thông báo đó, hơn 60 hộ dân chăn nuôi bò sữa ở đây gửi đơn “cầu cứu khẩn cấp” đến UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Anh Hà Văn Long, thôn Hoàng Xá cho hay, gia đình anh đã vay 1,8 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 400m2 chuồng trại tại khu chăn nuôi tập trung. Với quy mô 20 con bò, mỗi ngày, gia đình anh vắt được khoảng 3 tạ sữa, đây là nguồn thu duy nhất để gia đình anh tích cóp trả dần số nợ vay đầu tư chuồng trại chăn nuôi. Sắp tới, khi Công ty Cổ phần sữa quốc tế LOF dừng thu mua, nỗi lo không tìm được đầu ra, làm sao trả được nợ đè nặng lên đôi vai gia đình anh Long.

62 hộ dân chăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ lo lắng trước nguy cơ sữa bò không có nơi tiêu thụ.

Anh Vũ Như Quỳnh, một trong những hộ chăn nuôi ở thôn An Thượng cũng cho biết thêm: Từ tháng 7/2025, Công ty Cổ phần sữa quốc tế LOF có thông báo với trạm thu mua Vĩnh Phú giảm giá 1.500đ/kg so với giá hiện hành, với lý do: Nhu cầu sữa giảm, thị trường kém. Đến tháng 9/2025, công ty lại ra thông báo dừng thu mua từ ngày 1/1/2026. Điều này khiến gia đình anh vô cùng lo lắng.

Thông báo giảm giá sữa từ Công ty Cổ phần sữa quốc tế LOF đến người dân xã Vĩnh Phú

Công ty Cổ phần sữa quốc tế LOF thông báo không tái ký hợp đồng mua sữa.

Tổng thể, trung bình mỗi ngày, 62 hộ dân nuôi bò tại đây vắt được khoảng 13 tấn sữa bò tươi. Nếu không có đơn vị thu mua, 13 tấn sữa này có nguy cơ phải đổ bỏ, nhiều gia đình lâm cảnh vỡ nợ vì đã vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Không đành lòng để “dòng sữa trắng” phải đổ bỏ, các hộ chăn nuôi đã gửi đơn “cầu cứu khẩn cấp” đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Ngay sau khi nhận được đơn của người dân và báo cáo của UBND xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản gửi UBND xã Vĩnh Phú và Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản, trong đó nêu rõ việc chấm dứt hợp đồng là quan hệ dân sự kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đồng hành cùng người dân để tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ tìm đầu ra cho các hộ chăn nuôi.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã phối hợp rà soát số lượng hộ nuôi bò sữa, sản lượng sữa và khó khăn của những hộ chăn nuôi này. Đồng thời, kiến nghị Sở Công Thương, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã cùng các cơ quan liên quan kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã khác có khả năng thu mua, chế biến sữa để giảm thiểu rủi ro.