Dàn "học bá" Anh Trai mùa 2: Phúc Du "dân kinh tế", Lohan khiến các anh em "dè chừng"

Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình và tài năng, dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn gây bất ngờ khi sở hữu profile “chuẩn học bá”.

Lohan

Là một trong những tân binh “nghìn máu” của chương trình năm nay, Dương Thành Đạt (nghệ danh Lohan) nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội bởi thông tin từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và có hai năm công tác trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.

533199122-1334406891385029-4743696111859153855-n.jpg
531536917-122230695242084412-5378749196051297772-n.jpg
Trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật, Lohan từng theo học Cảnh sát.
thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-15t163353444.png
Thông tin này khiến nhiều Anh trai﻿ "toát mồ hôi".

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và chiều cao lý tưởng, Lohan từng hoạt động đa dạng lĩnh vực từ ca sĩ, diễn viên cho đến người mẫu, chứng minh bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Tên tuổi của anh được chú ý nhiều hơn sau khi lọt Top 15 Vietnam Idol 2023, cùng mùa với Em Xinh Muộii và Lamoon Diễm Hằng.

531541517-122230715534084412-927282175280935461-n.jpg
Anh chàng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những "hot mem" nổi bật của mùa 2 nhờ visual bừng sáng.

Phúc Du

Nếu mùa 1 có HURRYKNG và HIEUTHUHAI là “dân kinh tế” thì mùa 2 chào đón Phúc Du - cựu sinh viên ngành Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), một trong những ngôi trường top đầu, chứng minh sức học “không phải dạng vừa”. Trước khi trở thành rapper, chủ nhân hit Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì từng làm công việc văn phòng, sau đó rẽ hướng sang con đường nghệ thuật.

531208006-1271813974590847-4270324492830244492-n.jpg
"Ông hoàng chơi chữ" Phúc Du từng học NEU.

Được mệnh danh là “Battle King” trong giới rap, Phúc Du gây ấn tượng với khả năng gieo vần, đảo chữ mượt mà đến mức người nghe phải thốt lên “khó thế cũng nghĩ ra được”. Anh từng góp giọng trong nhiều bản hit như Đứa Nào Làm Em Buồn?, Để Cho Anh Cưa, hay Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi hợp tác cùng Em Xinh Bích Phương.

480063326-1138981281207451-1696173070297900083-n.jpg
Phúc Du sở hữu nhiều sản phẩm nổi bật.

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường là cái tên không thể thiếu trong hội “học bá”. Ít ai biết, giọng ca từng là sinh viên xuất sắc của khoa Kỹ thuật Y Sinh, Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM, một lĩnh vực gần như không liên quan đến nghệ thuật.

Trước đó, Vũ Cát Tường còn học trường chuyên tại tỉnh, duy trì thành tích học tập ấn tượng suốt 12 năm liền và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

531442880-1310774200406881-2901176681171749476-n.jpg
Vũ Cát Tường duy trì thành tích học tập xuất sắc.

Gia nhập Anh Trai “Say Hi” mùa 2, Vũ Cát Tường là một trong những cái tên gây bất ngờ nhất. Với giọng hát giàu cảm xúc, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và khả năng sáng tác nổi bật, Vũ Cát Tường được đánh giá là một trong những vocalist sáng giá nhất mùa này.

515440901-1301949014622733-6093199665102025564-n.jpg
Chủ nhân hit Từng Là là "cây vocal" nổi bật trong 30 Anh Trai.
1463.jpg
Lan Anh - Ảnh: Tổng hợp
#Anh Trai Say Hi #Lohan #Dương Thành Đạt #Vũ Cát Tường #Phúc Du #thành tích học tập #nghệ sĩ đa tài

