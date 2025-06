Đảm bảo sức khỏe bộ đội và vũ khí trang bị cho nhiệm vụ A80

TPO - Sau khi đột nhập vào nhà, Nhật bắt cóc cháu bé 3 tuổi đi nhằm uy hiếp người mẹ phải đến gặp mình để giải quyết chuyện tình cảm. Nhật sau đó bắt cháu bé đi sang tỉnh khác nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Cháu bé được công an giải cứu an toàn.