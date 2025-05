Đảm bảo an toàn tuyệt đối với hành lang lưới điện trong mọi tình huống

“Lưới điện của tỉnh Hòa Bình đi qua nhiều địa hình phức tạp, rừng núi cao, khí hậu khắc nghiệt và công tác an toàn lưới điện là một thách thức lớn. Để đảm bảo an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) tăng cường lực lượng phát quang, bảo dưỡng đường dây, tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ an toàn lưới điện”, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc PC Hoà Bình chia sẻ.

Chúng tôi có mặt ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cán bộ Công ty Điện lực Hòa Bình đang bảo dưỡng, bảo trì, phát quang hành lang lưới điện tại đây. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng tổ công tác tại Điện lực Lạc Thủy đang chuẩn bị di chuyển đến vị trí từ khoảng cột 6-69-19, phát quang hành lang lưới điện, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống điện. Dưới thời tiết oi bức, nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 36ºC, những người công nhân điện bắt đầu thực hiện công phát quang đảm bảo an toàn lưới điện. Anh Dương Quang Hải- Đội trưởng đội quản lý vận hành 1 cho biết, vào mùa hè nắng nóng kèm theo hiện tượng gió lốc, mưa lớn khiến cây cối gãy đổ vào đường dây gây mất an toàn. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân tự ý trồng cây keo, bương, tre, vầu trong hành lang lưới điện hoặc cản trở công tác phát quang của ngành điện, ảnh hưởng đến quá trình quản lý vận hành. “Dù trời nắng nóng, vì an toàn lưới điện phục vụ người dân, doanh nghiệp, chúng tôi luôn sắn sàng xông pha đến các điểm “nóng” bảo dưỡng, phát quang hành lang để đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, không lấn chiếm hành lang lưới điện, cùng chung tay với ngành điện bảo vệ an toàn lưới điện”, anh Hải chia sẻ. Cùng đi kiểm tra lưới điện trước khi bước vào mùa nắng nóng, giông lốc, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc PC Hoà Bình cho biết, đơn vị quản lý trên 2.890km đường dây cao áp, trung áp. Trong đó, 770 km đường dây đi qua đồi, núi thường xuyên phải phát quang hành lang lưới điện; 181km đường dây đi qua khu đông dân cư. Đơn vị thường xuyên đã phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện để tuyên truyền đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Nhưng vẫn tồn tại một số vị trí vi phạm an toàn hành lang lưới điện kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Tại Điện lực Lạc Thủy, vị trí từ khoảng cột 6-69-19 đến 6-69-20 thuộc lộ 371 trạm cắt Hàng Trạm và vị trí từ cột 76-1 đến 76-5 lộ 471 trạm cắt Vai có cây cối vi phạm nhưng người dân không cho chặt, yêu cầu ngành điện phải chuyển đường dây đi nơi khác hoặc bồi thường đất với giá cao. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Điện lực Lạc Sơn, trên đường dây ĐZ 35 kV nhánh rẽ trạm biến áp Nam Hòa 2, từ cột 14-1 đến 14-7. “Trước thực trạng này, chúng tôi đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Các đơn vị chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, phát tờ rơi, ký cam kết bảo vệ hành lang lưới điện giữa các đơn vị điện lực với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và các hộ dân”, Ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công ty tăng cường kiểm tra thực địa, gắn trách nhiệm đến từng tổ, đội sản xuất trong công tác kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. Các đơn vị được yêu cầu đánh giá mức độ nguy hiểm, lập phương án xử lý đối với các vị trí có nguy cơ cao, kịp thời lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, đặc biệt ở những nơi gần ao hồ, khu vui chơi giải trí, điểm câu cá, khu dân cư đông người. Công ty cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, thông tin cảnh báo và quy định pháp luật liên quan đến hành lang bảo vệ lưới điện trên hệ thống loa truyền thanh, cơ quan báo chí địa phương. “Để đảm bảo an toàn lưới điện, chúng tôi tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang lưới điện, đặc biệt trong mùa mưa bão. Theo đó, đa dạng hình thức tuyên truyền, hướng tới từng đối tượng cụ thể như học sinh, tiểu thương, người dân vùng sâu vùng xa, khu nhà trọ, chung cư. Các chủ đề tuyên truyền tập trung vào phân biệt lưới điện cao áp - hạ áp, cách sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, phương pháp cấp cứu người bị điện giật và các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn điện”, ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh. P.V