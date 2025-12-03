Đại tiệc trăng máu 8: Miu Lê đầy bí ẩn, Hồng Ánh tái ngộ hai người chồng màn ảnh

Mở ra trong không gian đêm tối với tiếng bước chân lớn dần và tiếng điện thoại đổ chuông dồn dập, đoạn phim first look đưa người xem đến một căn phòng họp. Hứa Vĩ Văn ngồi ở chính giữa, không còn lên đồ lịch lãm như bao năm qua, mà trở nên phóng khoáng với áo hoa hoè hoa sói, mũ beret, kính đen. Nở nụ cười bí hiểm, anh yêu cầu tất cả bỏ điện thoại lên bàn.

Máy quay quét quanh bàn họp, giới thiệu từng “người chơi” với muôn kiểu hỉ - nộ - ái - ố. Miu Lê trẻ trung và tinh nghịch; Quốc Khánh bụi bặm và dường như hơi căng thẳng; Liên Bỉnh Phát sành điệu, có chút giật mình; NSƯT Đức Khuê thoáng hoang mang; Quỳnh Lý trông như mọt sách, lộ vẻ hoảng sợ; Hồng Ánh ăn vận lòe loẹt, ánh mắt đầy hăm dọa.

Hình ảnh của từng người chơi gợi nhắc trò chơi công khai tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại trong bộ phim ăn khách Tiệc trăng máu năm 2020. Nhưng theo như lời người phổ biến luật, đây không còn là trò giải trí của nhóm bạn thân, mà nó đã nâng cấp lên thành phiên bản cuộc chiến sinh tồn, với cảnh báo: “Đây không còn là một trò chơi mà là một cuộc chiến sinh tử”.

Thế nhưng, 5 lần 7 lượt, hễ máy quay lia tới Hồng Ánh, nữ diễn viên dang dở câu thoại, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lại hô “Cắt” và cằn nhằn diễn viên làm chưa tốt. Sau liên tiếp nhiều đúp quay, đạo diễn vẫn cằn nhằn nữ diễn viên. Giọt nước tràn ly, Hồng Ánh đã bùng nổ, xô đổ mọi giới hạn, giáng đòn tàn bạo khiến đạo diễn chìm trong máu ngay trước mặt dàn diễn viên bức xúc.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cho biết: “Đại tiệc trăng máu 8 không chỉ là một bộ phim, đó là sự phơi bày tàn khốc những áp lực sau ống kính. Khi ở ranh giới giữa diễn xuất và bạo lực phim trường, liệu ai mới thực sự là nạn nhân trong cuộc chiến sinh tồn này? Việc đạo diễn liên tục hô "Cắt" có phải là hành vi gây ức chế và bạo hành tinh thần đối với một diễn viên kỳ cựu như Hồng Ánh không?”.

First look trailer của Đại tiệc trăng máu 8 mang đậm không khí hài châm biếm và kinh dị. Đoạn phim cũng để lại nhiều câu hỏi cho khán giả. Khép lại trailer, dàn sao cùng nhau bàn về tựa đề Đại tiệc trăng máu 8 và đề cập “7 phần trước”.

Vậy 7 phần trước của phim là những phim gì? Có cần xem nó để hiểu phần này? Và giọng nói giới thiệu luật chơi trong first look trailer là của ai? Liệu có phải đó là người đàn ông bí ẩn quay lưng không thấy mặt trong poster?

Ở dự án này, Hồng Ánh có dịp gặp lại hai ông chồng màn ảnh của mình - nghệ sĩ Đức Khuê của phim Em là bà nội của anh và Hứa Vĩ Văn trong Tiệc trăng máu. Còn Hứa Vĩ Văn có dịp tái hợp “bà nội trẻ” Miu Lê sau 10 năm Em là bà nội của anh ra mắt. Ngoài ra, Đại tiệc trăng máu 8 còn sự góp mặt của nhiều gương mặt khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.