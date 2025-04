Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp

TPO - Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, được Bộ Công an giao quyền phụ trách công an tỉnh kể từ ngày 1/5/2025, cho đến khi có quyết định khác của cấp thẩm quyền.