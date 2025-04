Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dâng hương, thắp nến tri ân những người anh hùng

TPO - Tại buổi lễ thắp nến tri ân, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: “Tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn và trân trọng những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh, của tinh thần kiên trung, bất khuất, vì từng tấc đất quê hương, những giá trị lịch sử trường tồn của đất nước Việt Nam văn hiến và anh hùng".

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 28/4, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” cấp Trung ương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Chương trình nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ Việt Nam đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.

Đến dự buổi lễ có: Bà Lâm Phương Thanh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự còn có các cô, chú thành viên CLB Truyền thống Thành Đoàn TPHCM đã trực tiếp phụ trách, tham gia tại 5 điểm cắm cờ, điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh tại các khu vực nội thành trước khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu Trung ương - Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, nơi yên nghỉ của hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.

Chương trình được kết nối trực tiếp tới 8 điểm cầu nhánh cấp Trung ương tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp - những địa danh đã ghi dấu những trang sử hào hùng, những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Mãi mãi tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc

Phát biểu tại chương trình, thay mặt thế hệ trẻ và các cơ quan tổ chức buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cô, các chú thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Anh Bùi Quang Huy nêu rõ, nửa thế kỷ đã trôi qua từ ngày Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước Việt Nam tươi đẹp đã bước qua khói lửa chiến tranh, nỗ lực vươn lên từng ngày với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội. Non sông thống nhất liền một dải, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, một thế hệ mới sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong hòa bình.

Có được những điều đó là nhờ sự hy sinh của biết bao người con đất Việt. Mỗi tấc đất chúng ta đang đứng, mỗi nhịp thở bình yên chúng ta đang hưởng, mỗi công trình vươn cao, mỗi con đường rộng mở... đều được đánh đổi bằng máu xương, tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của biết bao thế hệ cha anh.

“Tuổi trẻ Việt Nam đời đời nhớ ơn và trân trọng những trang sử vàng được viết bằng chính máu xương của thế hệ cha anh, của tinh thần kiên trung, bất khuất, vì từng tấc đất quê hương, những giá trị lịch sử trường tồn của đất nước Việt Nam văn hiến và anh hùng. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình, của hạnh phúc, đồng thời trân trọng từng tấc đất, từng vùng trời, vùng biển cha ông để lại. Chúng ta mãi mãi không quên và tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, những ngày qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả trên không gian mạng, tuổi trẻ cả nước đang cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng nhiều hành động thiết thực, cụ thể.

Mỗi hành động, dù rất nhỏ, đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước cũng đang cùng nhau lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”, thể hiện niềm tự hào của những người trẻ được sống trong một đất nước hòa bình, sự biết ơn của tuổi trẻ hôm nay với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và nguyện nỗ lực, cố gắng để tiếp nối khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc của cha anh năm xưa...

“Tuổi trẻ cả nước nguyện khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã gây dựng; sống, học tập, lao động và cống hiến hết mình, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, để viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kỷ nguyên mới”, anh Huy bày tỏ.

Trong khoảng thời gian cao điểm của những ngày tháng 4 lịch sử, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà tri ân các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ Đoàn tham gia kháng chiến chống Mỹ; tu sửa nhà tình nghĩa, chỉnh trang nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ…

Lung linh hàng vạn ngọn nến tri ân ở Trường Sơn

Tối 28/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân và trao tặng quà kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điểm cầu Trung ương diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, và các điểm cầu nhánh tại Nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp.

Tại điểm cầu Quảng Trị, Lễ thắp nến tri ân diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, hàng vạn ngọn nến lung linh đã được đoàn viên thanh niên thắp trên những bia mộ liệt sĩ.

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tham dự Lễ thắp nến tri ân tại điểm cầu Quảng Trị, tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tổ chức trao tặng 70 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên ở tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, học tập, mỗi suất 1 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn: