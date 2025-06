Đại tá Lê Quang Nhân làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Chiều 12/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Bình Thuận, tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, và về việc giao phụ trách Công an tỉnh cho Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Đại tá Lê Quang Nhân trong suốt thời gian công tác tại Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: “Đồng chí Lê Quang Nhân là người lãnh đạo tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Công an tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội".

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Lê Quang Nhân tiếp tục phát huy phẩm chất của người lãnh đạo Công an nhân dân, cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.