Dai-ichi Life Việt Nam tổng kết chương trình 'Cung Đường Yêu Thương 2023'

Ngày 18/1/2024, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã tổ chức Tổng kết chương trình đi/chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng “Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2023” và chào mừng 17 năm thành lập (18/1/2007- 18/1/2024) tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng với sự tham dự của hơn 200 thành viên, gồm đại diện Ban Lãnh đạo Cấp cao, Nhân viên, Tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam và các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất.

Với chủ đề “Tiếp hào hùng, Nối yêu thương”, trong không khí trang trọng tại vùng đất Tổ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, buổi lễ đã tổng kết thành tích đạt được và tôn vinh các vận động viên xuất sắc nhất nhằm ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong việc chủ động rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và lan tỏa tình yêu thương – yêu thương bản thân & gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương Trái đất.

Đặc biệt, “Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2023” đã phá kỷ lục thành công do chính mình xác lập và được Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam là Chương trình Thể dục Thể thao trực tuyến để gây quỹ vì cộng đồng có tổng số ki-lô-mét quy đổi dài nhất với 16.534.439km quy đổi từ 92 hoạt động thể dục thể thao.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi “Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2023” đã về đích thành công và vinh dự được Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao Chứng nhận Kỷ lục mới trong ba năm liên tiếp (2021 – 2023) với thành tích quãng đường có số km quy đổi dài nhất Việt Nam trong năm 2023. Hành trình 8 tháng vừa qua có thể nói là quãng thời gian chuyển mình cho mỗi cá nhân để sống vui, sống khỏe hơn, cho mỗi tập thể cùng hòa mình vào sự phát triển cộng đồng bền vững”.

Nhân dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam đã đánh dấu cột mốc 17 năm đồng hành với đất nước và người dân Việt Nam (18/1/2007 – 18/1/2024) và khởi đầu năm mới với lễ phát động Chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Ươm Mầm Mùa Xuân” tại khuôn viên Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng. Hoạt động này nằm trong Dự án “Trồng cây xanh đô thị”, trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn với tổng ngân sách 1,5 tỷ đồng, được đóng góp từ chính thành tích của người tham gia “Dai-ichi Life – Cung Đường Yêu Thương 2023”. Chương trình “Ươm Mầm Mùa Xuân” đã trồng 100 cây bản địa có tổng trị giá 150 triệu đồng.

“Trong thời khắc trở về nơi cội nguồn dân tộc thiêng liêng, với lòng biết ơn sâu sắc, thay mặt Dai-ichi Life Việt Nam, tôi xin bày tỏ lời tri ân chân thành nhất đến gần 5 triệu khách hàng và gia đình đã tin yêu, giao phó cho chúng tôi trọng trách chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính an toàn cho bản thân và gia đình. Xin cảm ơn đất nước và người dân Việt Nam đã đón nhận, luôn dành nhiều tình cảm và cho chúng tôi cơ hội đồng hành “gắn bó dài lâu” trong suốt 17 năm qua. Với nền tảng tài chính, nội lực vững mạnh và sứ mệnh “Vì tương lai an tâm hạnh phúc của người dân Việt”, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết không ngừng nỗ lực nhằm bảo vệ cuộc sống bình an, tương lai tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà và hơn thế nữa…một xã hội hạnh phúc và bền vững dài lâu.”, ông Hải chia sẻ thêm.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế ước tính gần 2.600 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức của năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt mức lợi nhuận sau thuế ước tính gần 2.600 tỷ đồng, tổng doanh thu phí ước đạt 19.550 tỷ đồng, nâng thị phần của Công ty lên 12,6%. Cùng với mức vốn chủ sở hữu 9.800 tỷ đồng và tổng tài sản trên 66.000 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2022), Dai-ichi Life Việt Nam nằm trong nhóm Top 3 Công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài lớn nhất có hiệu quả kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong nộp ngân sách nhà nước tại Hội nghị Báo cáo kết quả thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 vào ngày 29/12/2023 vừa qua.

Luôn cam kết mang đến cho khách hàng những quyền lợi ưu việt và giá trị thiết thực, trong năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 4.600 tỷ đồng cho hơn 350.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 19.500 tỷ đồng cho hơn 1,7 triệu trường hợp trong 16 năm qua.