Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Nam lần thứ I

P.V

Ngày 12/10/ 2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Nam lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Lục Nam cùng 125 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã tiếp tục có bước phát triển, tham gia hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đoàn xã Lục Nam đã triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm nhận nhiều công trình phần việc thanh niên như tuyến đường thanh niên tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp, hỗ trợ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo thiếu niên nhi đồng, đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp được chú trọng.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030 là xây dựng lớp thanh niên xã Lục Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lục Nam

