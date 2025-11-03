Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phù Khê lần thứ I

Sau hai ngày làm việc (18 - 19/10/2025), Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức Đoàn phường – là ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Quyết Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Khê và 126 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn phường.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương phường Phù Khê.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đại hội kêu gọi tuổi trẻ phường Phù Khê tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, ứng dụng khoa học – công nghệ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và nghĩa tình.