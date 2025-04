Đại hội cổ đông DNP Holding 2025: Mục tiêu doanh thu gần 9.700 tỷ đồng, tập trung đầu tư hạ tầng

Ngày 25/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DNP Holding đã diễn ra tại Đồng Nai. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.673 tỷ đồng, đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ chiến lược là tập trung cho các dự án hạ tầng nước tại Đồng bằng Sông Cửu Long - khu vực chịu nhiều áp lực về an ninh nguồn nước và tác động từ biến đổi khí hậu.

Năm 2024: Duy trì kết quả kinh doanh ổn định ở các lĩnh vực cốt lõi, tối ưu hiệu quả vận hành và đầu tư có chọn lọc

2024 được đánh giá là một năm thành công của DNP Holding trong việc duy trì hiệu quả hoạt động ổn định và tăng trưởng tích cực giữa bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Doanh nghiệp đã theo đuổi nhất quán chiến lược củng cố năng lực cốt lõi, tối ưu hiệu quả vận hành và đầu tư có chọn lọc. Với tư duy quản trị dựa trên hiệu quả dài hạn, DNP ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.898 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 229 tỷ đồng, vượt 21,2% so với năm 2023. Đáng chú ý, nếu loại trừ các ảnh hưởng hợp nhất kế toán sau sáp nhập, lợi nhuận thực tế đạt tới 417 tỷ đồng, tăng trưởng 4,3%. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 50% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh cốt lõi như nước sạch, môi trường, hệ sinh thái ngành nước và gia dụng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng, DNP Holding liên tiếp được ghi nhận tại các bảng xếp hạng uy tín. Trong 2024, DNP được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500 và giữ vững vị trí Top 4 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nhựa tại Việt Nam, đồng thời có sự thăng hạng vượt bậc, từ vị trí 399/500 năm 2020 lên 171/500 năm 2024. Công ty cũng 3 năm liên tiếp nằm trong danh sách FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2023 - 2025 ở thứ hạng cao.

Cùng với đó, ba thương hiệu chủ lực của hệ thống gồm Đồng Nai Plastics, CMC và Inochi tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, thể hiện rõ định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và có năng lực cạnh tranh vượt trội.

Năm 2025: Tập trung cao độ cho các dự án nước sạch quy mô vùng, kiến tạo hạ tầng bền vững cho miền Tây

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/04, DNP Holding đã công bố mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 9.673 tỷ đồng, trong đó mảng nước sạch tiếp tục là một trong những trụ cột chiến lược với doanh thu mục tiêu 1.496 tỷ đồng.

Trọng tâm đầu tư năm 2025 là 2 dự án nước sạch quy mô vùng liên tỉnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giải quyết bài toán thiếu nước, sụt lún và xâm nhập mặn vốn đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội của khu vực. Trong đó, dự án Vùng 1 - cấp nước thô cho các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre – tổng công suất thiết kế 600.000 m³/ngày đêm. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ trong quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 3/2021 và được tích hợp trong Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt vào tháng 2/2022, dự kiến sẽ được DNP Water khởi công chính thức trong Q3/2025.

Cuối năm 2024, DNP Water cũng đề xuất một dự án với quy mô và giải pháp tương tự là Dự án Vùng 2 “Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải” cung cấp nguồn nước thô cho 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.800 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp là 3.300 tỷ đồng, phần hệ thống kết nối do ngân sách các tỉnh tự đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Công suất giai đoạn I là 300.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt và sản xuất cho 3 tỉnh đến năm 2037. Công suất giai đoạn 2 là 600.000 m3/ngày đêm và dự phòng mở rộng đến 1.000.000 m3/ngày đêm.

Về tiến độ, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2028, giá bán buôn nước thô dự kiến khởi điểm năm đầu tiên chỉ từ 3.500 đồng/m3.

DNP Holding trong năm 2025 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh hệ sinh thái để tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội – từ ngành nước, nhựa hạ tầng đến gia dụng và vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi vận hành, từ sản xuất tại nhà máy đến dịch vụ khách hàng, đồng thời đầu tư vào thiết bị hiện đại và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm rút ngắn chu kỳ chuyển giao công nghệ. Các lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu như Inochi và vật tư ngành nước sẽ được ưu tiên mở rộng thị trường quốc tế. Song song, DNP tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực kế thừa, ứng dụng mô hình quản trị hiện đại và tích hợp các yếu tố ESG, hướng đến một mô hình doanh nghiệp tinh gọn, hiệu quả và bền vững.

DNP Holding cũng chủ động phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai trong kế hoạch di dời hoạt động sản xuất khỏi KCN Biên Hòa 1 vào năm 2026, đúng theo chủ trương chuyển đổi khu công nghiệp cũ thành khu đô thị – dịch vụ hiện đại. Doanh nghiệp xem đây là thời điểm để tái cấu trúc toàn diện mô hình sản xuất – vận hành ở địa điểm mới có cơ sở hạ tầng hiện đại hơn, phù hợp với định hướng mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.