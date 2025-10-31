Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại học RMIT thúc đẩy liên kết và hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan

Minh Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngày 31/10/2025, Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Cơ quan Trao đổi giáo dục quốc gia Ba Lan (NAWA) đã phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 100 đại biểu tham dự.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của bà Joanna Skoczek, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, ông Wojciech Karczewski, Giám đốc NAWA, bà Phùng Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện ban lãnh đạo và chuyên gia từ 38 trường đại học Ba Lan và Việt Nam (từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh và Đà Nẵng).

hinh-1-1.jpg
Các diễn giả tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Ba Lan thảo luận về cơ hội và thách thức trong phát triển giáo dục quốc tế.

Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành nhằm thúc đẩy đổi mới ngành giáo dục và đào tạo. Diễn đàn hôm nay là một hoạt động rất cụ thể giúp các trường đại học Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, một nội dung quan trọng của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Tham gia tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện, ông Wojciech Karczewski, Giám đốc NAWA thể hiện rõ mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục đại học giữa Ba Lan và Việt Nam. Ông khuyến khích các trường đại học tham dự diễn đàn tìm hiểu các chương trình tài trợ, học bổng và hoạt động khác nhau của NAWA để tăng cường các dự án hợp tác và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực đa dạng, đặc biệt trong những ngành mũi nhọn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Thành lập năm 2017, NAWA có chức năng điều phối các hoạt động ở cấp quốc gia nhằm đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa của các trường đại học và viện nghiên cứu Ba Lan. Cụ thể:

- Hỗ trợ quốc tế hóa khoa học và giáo dục đại học.

  • - Quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan ra thế giới.
  • - Củng cố sự hiện diện của khoa học và giáo dục đại học Ba Lan trên trường quốc tế.

- Hỗ trợ chuyển giao kiến thức và kỹ năng quốc tế cho hoạt động khoa học và nền kinh tế.

hinh-2a.jpg
Đại diện các trường đại học trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trần Vũ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Là người phụ trách các dự án hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học của trường, tôi luôn mong muốn mở rộng quan hệ đối tác để thực hiện các chiến lược phát triển khoa học công nghệ và quốc tế hóa của trường Đại học Bách khoa. Việc gặp gỡ đại diện NAWA và các trường đại học Ba Lan hôm nay là cơ hội tốt để phát triển các mối quan hệ hợp tác mới trong tương lai”.

Trong phần phát biểu bế mạc, Giáo sư Iwona Miliszewska, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ của Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh: “Hợp tác quốc tế là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Tôi hy vọng sự hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Ba Lan sẽ mang đến những dự án nghiên cứu có sức ảnh hưởng, góp phần phát triển khoa học - công nghệ và mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật cho cả hai quốc gia”.

Minh Ngọc
#RMIT #Ba Lan #Giáo dục #RMIT Việt Nam

