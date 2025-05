Đặc xá ngày đại lễ: Cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ

TPO - Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các địa phương đã tổ chức công bố quyết định đặc xá cho nhiều phạm nhân.

Ngày 1/5, Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 58 phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh, chính sách đặc xá thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cải tạo tốt, ăn năn hối cải và có đủ điều kiện để sớm trở về với gia đình, xã hội. Đây là dấu mốc ý nghĩa đúng vào dịp trọng đại 50 năm thống nhất đất nước, cho thấy quyết tâm xây dựng xã hội nhân văn, bao dung và phát triển bền vững. "Tôi mong các phạm nhân được đặc xá hôm nay tiếp tục giữ gìn phẩm chất, sống có trách nhiệm và đóng góp tích cực khi trở về địa phương", đại tá Tý nói.

Trong số những người được Chủ tịch nước đặc xá, anh Lê Minh L. – một trong những phạm nhân được đặc xá, chia sẻ: “Đây là cơ hội quý giá để tôi làm lại từ đầu. Tôi xin hứa sẽ sống tốt, sống có ích, để không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước, các cán bộ trại giam và người thân".

Niềm hạnh phúc không giấu nổi trên gương mặt chị Phan Thị Cẩm L. (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), vợ của một phạm nhân được đặc xá. Chị xúc động nói: “Hôm nay giống như giấc mơ. Sau bao năm chờ đợi, giờ chồng tôi được trở về đoàn tụ đúng dịp lễ lớn. Con có cha, nhà có đủ người không gì sánh bằng. Gia đình tôi xin cảm ơn chính sách khoan hồng của Nhà nước, cảm ơn các cán bộ đã giáo dục, hỗ trợ chồng tôi trong suốt thời gian cải tạo”.

Hành trình làm lại cuộc đời sẽ còn nhiều thử thách, nhưng từ hôm nay, họ được bước ra với một tâm thế mới, niềm tin mới.

Cũng trong dịp này, Trại giam Kênh 7 trao tặng 15 phần quà từ Quỹ Tấm lòng vàng cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà nhỏ nhưng mang theo động lực lớn, tiếp sức cho hành trình hoàn lương. (Nhật Huy)

Mong xã hội bao dung để làm lại cuộc đời

Ngày 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 41 phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình lao động cải tạo thi hành án đủ điều kiện.

Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến các phạm nhân

Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An mong muốn những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và không để tái phạm.

Nam phạm nhân được đặc xá mong xã hội bao dung để làm lại cuộc đời

Anh N.V.B (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là một trong 41 phạm nhân được đặc xá lần này. Được trở về với gia đình trong dịp đặc biệt - kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh hết sức vui mừng.

Anh B. cho biết, bản thân từng là công nhân xây dựng. Trong một lần cùng bạn bè đi chơi, anh đã gây ra một trận ẩu đả và phải trả giá bằng bản án 24 tháng tù giam. Quá trình cải tạo, được sự động viên của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, bố mẹ và người thân, anh đã rút ra nhiều bài học quý báu.

“Tôi được đặc xá, tha tù trước thời hạn 3 tháng. Đối với những người như chúng tôi, đây là quãng thời gian rất dài. Vào đây rồi tôi thấm thía cái giá phải trả cho sự bốc đồng, thiếu hiểu biết pháp luật. Tôi mong muốn xã hội, cộng đồng bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời”, nam phạm nhân chia sẻ.

Về kế hoạch sắp tới, anh B. cho biết, sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định để báo hiếu bố mẹ, bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đặc xá, các phạm nhân được hỗ trợ kinh phí ăn uống, đi lại,... để trở về địa phương.

Chờ đến lượt làm thủ tục để ra trại, anh H.V.C (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, anh bị tuyên phạt 60 tháng tù giam về tội Buôn bán hàng cấm. Nhận thức được sai lầm của mình, anh C. luôn nỗ lực, cố gắng trong lao động, cải tạo, chấp hành mọi quy định của trại giam. Nhờ cải tạo tốt nên anh được đặc xá ra tù trước thời hạn dịp này.

“Tôi rất biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Tôi hứa sau khi trở về sẽ thành công dân lương thiện, tuân thủ chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình”, anh C. cho hay. (Thu Hiền)

Cà Mau: 98 phạm nhân được đặc xá Ngày 1/5, Trại Tạm Giam Công an tỉnh Cà Mau và Trại Giam Cái Tàu (xã Khánh An, huyện U Minh) tiến hành lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho 98 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt, chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động, đảm bảo các điều kiện, đủ tiêu chuẩn xét đặc xá theo quy định. Tỉnh Cà Mau có 98 phạm nhân được nhận đặc xá dịp lễ 30/4. Ảnh: Minh Đương. Trước đó, Trại giam Cái Tàu, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện cấp căn cước cho phạm nhân nằm trong diện được đặc xá, giúp họ khi trở về sẽ thuận tiện cho việc giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương. (Tân Lộc)

Thanh Hóa: 44 phạm nhân được đặc xá Quá trình xét đặc xá được Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 44 phạm nhân Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 44 phạm nhân, đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn những người được đặc xá sau khi trở về gia đình nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đầu trở thành công dân dân tốt, có ích cho xã hội. Đại tá Phùng Xuân Tiến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cơ quan doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm, động viên giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha tù, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng... (Hoàng Lam)

Bình Phước có 21 phạm nhân được đặc xã Sáng 1/5, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định cho 21 phạm nhân. Đây đều là phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của cơ quan thi hành án, có ý thức hoàn lương, hướng thiện và mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng. Tặng sim điện thoại cho các phạm nhân hưởng đặc xá Ảnh: Minh Chính Cấp căn cước công dân cho phạm nhân trong ngày nhận quyết định hưởng đặc xá Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Chí Toàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã động viên, nhắc nhở các phạm nhân được đặc xá cố gắng nỗ lực hòa nhập với cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. (Hương Chi)

Lào Cai, Lai Châu công bố danh sách phạm nhân được đặc xá Theo quyết định của Chủ tịch nước ngày 29/4/2025 có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá. Tỉnh Lào Cai có 15 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Còn tại tỉnh Lai Châu có 13 phạm nhân được đặc xá. Tại lễ công bố quyết định đặc xá tại Lai Châu, Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, đặc xá là một trong những chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với người phạm tội. Những người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có đủ điều kiện về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân lương thiện, không tái phạm. (Đức Anh)