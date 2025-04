Trại tạm giam Công an Bắc Ninh có 42 phạm nhân đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá

TPO - Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, tại Trại tạm giam công an tỉnh này có 42 phạm nhân đủ điều kiện để đề nghị xét đặc xá.

Theo đó, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác xét đặc xá, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ lọt, đồng thời cũng không đưa vào diện đề nghị đặc xá đối với phạm nhân không đủ điều kiện.

Năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh có 42 phạm nhân đủ điều kiện để đề nghị xét đặc xá. Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2025 của Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ, danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các thủ tục xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng hướng dẫn gửi Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét duyệt và trình Chủ tịch nước quyết định. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã thực hiện yêu cầu xác minh của Bộ Công an đối với 164 phạm nhân trong diện được đặc xá là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.