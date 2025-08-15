Đã tiếp nhận 125 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đến 11h sáng 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 125 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã tiếp nhận hơn 125 tỷ đồng - vượt gần gấp đôi mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng của cả đợt vận động.

tienphong-138mttq1-3916.jpg
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: PV.

Trước đó, sáng 13/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Đáng chú ý, buổi lễ diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 99 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro.

“Đây là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (02/12/1960 − 02/12/2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam – Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau cả khi thuận lợi và nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là lời hứa, mà đã trở thành hiện thực sinh động trong suốt hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi và dành cho nhân dân Cuba sự quan tâm, sẻ chia và ủng hộ vô điều kiện.

Nhắc tới những khó khăn của đất nước Cuba trong thời gian qua, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Chương trình không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất, giúp đất nước Cuba khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự chia sẻ, đồng cảm và đoàn kết quốc tế, khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân Cuba. Đây là sự tiếp nối truyền thống 65 năm nghĩa tình, nơi tình cảm anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động...

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của chương trình:

- Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

- Số tài khoản: 2022

- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

- Nội dung chuyển khoản: CUBA

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 – 16/10/2025.

Trường Phong
