Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng giao 'đất vàng' từng liên quan 'Vũ nhôm' cho DN Hà Nội thuê

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu đất 16 Bạch Đằng đã được UBND TP Đà Nẵng có quyết định cho thuê đất sau khi doanh nghiệp (DN) trúng đấu giá với mức gần 360 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng, vừa có quyết định cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phúc Tín (có trụ sở tại Hà Nội) thuê đất tại địa chỉ số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.

Diện tích đất được cho thuê là 1.795m2. Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm và trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, quyền sử dụng đất khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng được Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Đà Nẵng tổ chức đấu giá với mức khởi điểm gần 311 tỷ đồng. Trong số 2 cá nhân và 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương gần 360 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

16-bach-dang.jpg
Khu đất 16 Bạch Đằng nằm ở vị trí trung tâm TP Đà Nẵng﻿ để hoang nhiều năm nay.

Với hai mặt tiền đường Bạch Đằng và đường Trần Phú, khu đất 16 Bạch Đằng sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, nằm ngay bên sông Hàn và kết nối trực tiếp với các trục giao thông, dịch vụ - du lịch trọng điểm.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, khu đất được định hướng chức năng công trình trên là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác. Cùng với đó, TP Đà Nẵng khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.

Khu đất 16 Bạch Đằng từng được UBND TP Đà Nẵng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ("Vũ nhôm") thuê 50 năm từ năm 2014. Thanh tra sau đó xác định việc cho thuê trái quy định, khu đất bị kê biên từ năm 2018 trong quá trình điều tra sai phạm. Tháng 5/2023, Bộ Công an đề nghị Đà Nẵng hủy tạm dừng giao dịch để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp. Đến tháng 2/2025, Sở TN&MT TP Đà Nẵng thuê đơn vị thẩm định giá làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng khu đất này.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #16 Bạch Đằng #đất vàng #sông Hàn #Vũ Nhôm #Phan Văn Anh Vũ #Đấu giá đất vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục