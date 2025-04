Đà Nẵng còn 15 phường, xã và 1 đặc khu

TPO - Sáng 23/4, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất điều chỉnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã để đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Theo đó, phương án mới, sau khi sắp xếp, Đà Nẵng còn 15 đơn vị hành chính cấp phường, xã (12 phường, 3 xã) và 1 đặc khu Hoàng Sa.

Cụ thể, TP Đà Nẵng điều chỉnh 8,4km2 diện tích và hơn 1.300 nhân khẩu từ xã Hòa Liên nhập vào xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). So với phương án công bố ngày 17/4, thành phố đã thay đổi, không cắt phần diện tích và nhân khẩu của xã Hòa Phước để nhập vào phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Các phương án sáp nhập phường, xã cũng được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng đơn vị hành chính nhiều hơn so với trước.

Tại quận Hải Châu, từ 9 phường hiện tại sẽ sáp nhập thành 2 phường mới: phường Hải Châu (trên cơ sở nhập các phường Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh) và phường Hòa Cường (nhập các phường Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam).

Quận Thanh Khê giữ nguyên phương án ban đầu, từ 6 phường còn 2 phường mới: Thanh Khê và An Khê.

Tại quận Sơn Trà, phương án điều chỉnh từ 6 phường còn 2 phường được giữ nguyên: phường An Hải (nhập các phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam) và phường Sơn Trà (nhập các phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái).

Ở quận Ngũ Hành Sơn, 4 phường hiện tại (Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý) sẽ nhập lại thành một phường duy nhất mang tên phường Ngũ Hành Sơn.

Tại quận Liên Chiểu, các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh cùng xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) nhập lại thành phường Hòa Khánh.

Phường Hòa Khánh Bắc nhập với xã Hòa Liên thành phường Liên Chiểu.

Các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc sáp nhập thành phường mới mang tên Hải Vân.

Quận Cẩm Lệ sáp nhập các phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung thành phường Cẩm Lệ.

Phường Hòa Xuân giữ nguyên trạng và nhập thêm xã Hòa Phước, Hòa Châu để hình thành phường Hòa Xuân mới.

Về các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hòa Vang: xã Hòa Vang được thành lập trên cơ sở nhập xã Hòa Phong và Hòa Phú. Xã Hòa Tiến nhập từ xã Hòa Tiến và Hòa Khương. Xã Bà Nà nhập từ xã Hòa Ninh và Hòa Nhơn.

Riêng huyện đảo Hoàng Sa giữ nguyên trạng, trở thành đặc khu hành chính Hoàng Sa (thuộc đơn vị hành chính cấp xã).